Внук российского миллиардера из списка Forbes покончил с собой

СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-03T17:44:58+03:00

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Молодой, симпатичный, из богатой семьи. Родные и близкие 19-летнего Юрия Гущина-Кузнецова, внука миллиардера из рейтинга Forbes, предпринимателя Юрия Гущина (см. Справка «КП») до сих пор не могут понять, что же толкнуло парня на суицид. Тело погибшего обнаружили возле его дома на Ленинградском шоссе в столице еще 15 июня, но о трагедии стало известно только сейчас. Видимо, влиятельные родственники всеми силами пытались избежать огласки. Отец парня - также акционер компании «Гута», мать - помощник вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Расследованием трагедии теперь занимаются правоохранительные органы.

- Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», - сообщил источник «Комсомольской правды». - Но не торопитесь с выводами: это не значит, что парня кто-то умышленно травил или издевался. Дело возбуждают, чтобы проверить эту версию, а в итоге она может и не подтвердиться. Парень не стоял на наркологическом или психиатрическом учете, каких-то суицидальных настроений родные за ним не замечали.

Тем не менее, на странице молодого человека «Вконтакте» такие признаки есть. У Юрия до сих пор стоит статус «Too dumb to die» («Слишком глуп, чтобы умирать»), он подписан на сообщества, где обычные человеческие радости цинично высмеивают, свобода выбора (в том числе — жить или не жить) возведена в культ. У парня нет ни одной своей фотографии — сплошные аватарки, в том числе картинки с надписью «Человек, который скучает по мне — ты хоть существуешь?» и четверостишием: «Когда наступит во всем мире мир, и сдохнут эти жалкие людишки, останется лишь рок, коты и неплохие книжки». Несколько карточек Курта Кобейна (лидер группы Nirvana покончил с собой в возрасте 27 лет), кадр из фильма «Достучаться до небес» о последнем путешествии смертельнобольных парней. Из собственных фото — коты да игровая приставка.

Судя по всему, парень страдал игроманией и кучу времени убивал за онлайн-играми. Его статистика на одной из игровых платформ говорит, что он был фанатом игры Dota — стрелялки, в которую режутся командами друг против друга. Как пишут на форумах бывалые геймеры, "быстро затягивает, формируя зависимость". В ночь перед гибелью Юрий проиграл несколько раундов в интернет-турнире...

Кроме того, известно, что парень страдал от неразделенной любви. В предсмертной записке, которую нашли в его квартире, он признается в чувствах к девушке по имени Лиза. В соцсети у парня сразу четыре подруги с таким именем — ни одна из них не ответила корреспонденту «КП».

СПРАВКА «КП»

Юрий Гущин - председатель совета директоров Группы «Гута».

Состояние в 2018 году (по данным Forbes) – 1 млрд долларов. В советские времена был «цеховиком», выпускал козинаки. В 1991 году основал Гута-банк. Основной акционер Группы «Гута» (55%): кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», девелоперский проект «Красный Октябрь». Бренды «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Гута-Клиник». Владеет двумя пятизвездочными отелями - в Москве и на Сейшелах. Имеет гражданство Республики Сейшельские Острова.