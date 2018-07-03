Пенсионеры Московской области и Москвы теперь смогут ездить на электричках бесплатно

СЕГОДНЯ 12:00 2018-07-03T11:59:37+03:00

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин договорились о бесплатном проезде областных и столичных пенсионеров на электричках.

Это положение вступит в силу уже 1 августа

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Два соседних региона - Подмосковье и Москва - расширяют свое сотрудничество по всем направлениям. Напомним, в начале этого года губернатор Московской области и мэр столицы подписали соглашение о совместном стратегическом развитии Московского региона, рассчитанное до 2025 года. Это целый список важных вопросов: общественный транспорт, чистая вода, экология, летний детский отдых, дачные поселки. Москва и область теперь совместно развивают территории дачных поселков и детские лагеря, запускают новые маршруты.

На днях Андрей Воробьёв и Сергей Собянин договорились о бесплатном проезде областных и столичных пенсионеров на электричках.

- Мы с мэром Москвы приняли совместное решение сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатным для всех пенсионеров столицы и Подмосковья, - сообщил Андрей Воробьев.

Это положение начнет действовать уже 1 августа текущего года.

Причем правом бесплатного проезда смогут воспользоваться не только пенсионеры, но и представители некоторых других льготных категорий. (См. «Конкретно»).

- Поездки из Подмосковья в Москву и из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей, - говорит Андрей Воробьёв. - Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта.

В общей сложности бесплатный проезд на пригородных поездах получат 1,6 миллиона жителей Подмосковья и 1,2 млн. москвичей. Всего - 2,8 миллиона человек.

КОНКРЕТНО

Какие льготные категории граждан получат право на бесплатный проезд:

- пенсионеры,

- почетные доноры СССР, России и Московской области,

- родители и другие законные представители детей-инвалидов,

- один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования - до 23 лет,

- один из родителей в многодетной семье,

- один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту до 18 лет.