Все пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить на пригородных электричках

СЕГОДНЯ 12:55 2018-07-03T13:15:28+03:00

Бесплатные билеты будут выдавать в кассе или по социальной карте москвича, или по паспорту и документу, подтверждающему льготу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 августа этого года у всех пенсионеров Москвы и Московской области появится новая льгота - бесплатный проезд в пригородных электричках. Такое совместное решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новшество коснется 2,8 миллионов человек. Из них - 1,6 миллиона москвичей и 1,2 миллиона жителей Московской области.

- Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, - отметил Сергей Собянин. - А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и некоторые другие льготники смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК.

Кроме обычных пенсионеров, теперь бесплатно смогут кататься в электричках и такие льготники:

- почетные доноры СССР, России и Москвы;

- родители и другие законные представители детей-инвалидов;

- один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования - до 23 лет;

- один из родителей в многодетной семье;

- один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;

- приемные родители - участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Чтобы льготнику прокатиться в электричке, нужно взять в кассе бесплатный билет. Их выдают на выбор - или по социальной карте москвича, или по паспорту (для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении) и документу, подтверждающему льготу.