В московских больницах построят 10 новых приемных отделений

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-03T15:23:14+03:00

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Когда в столице трагедии, первое, куда обращаются городские службы - это НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Вся нагрузка ложится на специалистов иститута скорой помощи. Но мало, кто знает, что это еще и многопрофильная клиника, которая работает не только при чрезвычайных ситуациях, но и оказывет повседневную помощь людям с самыми различными заболеваниями.

Как и большинстве московских больниц, в приемном отделении здесь долгое время работали по старинке. Пациенты сидели в очередях у кабинетов врачей и ждали, когда их примут, проведут осмотр, отправят в палату или отпустят домой. В институте им. Склифосовского решили менять эту систему на новые стандарты работы. Теперь не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра на койках в специально оборудованных залах. А вся работа приемного отделения выстроена вокруг пациентов, как это и должно быть. После реорганизации приемное отделение 3 июля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Одна из основных проблем наших клиник - это приемные отделения, логистика, как приняли пациентов. А также, как долго они находились в приемном отделении. Пациент сам приходит в близком к шоковому состоянии, в незнакомое учреждение, и когда он встречает глухую стену непонимания, то ощущение от нашего здравоохранения негативное. А когда его встречают, за ручкку ведут, то это ситуация другая, - отметил Сергей Собянин.

В приемном отделении НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского еще не все идеально, но, изменив логистику, уже совершен большой шаг к новым стандартам.

- Что удалось уже сделать? - спросил у Сергей Собянин и директора НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

- Мы сделали комфортную среду для пациентов. Мы сравнили книгу жалоб прошлого года и там были записи, что пациенты не знают, кто их врач, не знаем, что происходит, - ответил Сергей Петриков.

- Я часто у вас здесь бывал и помню, как люди на койках лежали в коридорах. Сейчас другая атмосфера.

Сергей Собянин отметил, что на новые стандарты работы перейдут все крупнейшие клиники Москвы, в их числе

ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова, ГКБ им. М.Е. Жадкевича. В некоторых больницах для этого будет достаточно провести внутреннюю реорганизацию. В других стационарах будут строить новые приемные отделения. В планах правительства Москвы построить 10 новых приемных отделений.

Как прохдила реорганизация приемного отделения НИИ им. Склифосовского? Все было устроено по стандартной "кабинетной" схеме. Поступая в больницу, пациент сообщал свои данные сотрудникам регистратуры и затем самостоятельно направлялся в один из кабинетов врачей-специалистов. В результате был изменен основной подход к приему и диагностике больных. Вместо принципа "пациент – к врачу" прием организован по принципу "врач – к пациенту".

Для этого в приемном отделении создали несколько смотровых залов. Медрегистратор заносит его данные в информационную систему. Врач нужной специальности, получив оповещение, подходит к койке, осматривает пациента и назначает необходимые обследования.