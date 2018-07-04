2018-07-04T12:35:04+03:00
Общество

Погода на июль 2018 года в Москве: "Макушка лета" началась с прохлады, но скоро потеплеет!

По средней температуре и дождям середина лета будет соответствовать климатическим нормам. В Гидрометцентре России составили прогноз погоды на июль 2018 года в Москве
Юлия СМИРНОВА
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Июль начался с грозовых дождей и похолодания. Что будет дальше?Июль начался с грозовых дождей и похолодания. Что будет дальше?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Июнь-2018 в Москве и Подмосковье выдался очень контрастным: в начале месяца даже заморозки по ночам трещали, а под конец июня лето разгулялось до 30-градусной жары. Самый знойный день нынешнего лета (пока, во всяком случае) - 30 июня, когда солнце раскалило воздух в мегаполисе до +32,6 градуса. По средней температуре первый летний месяц всего на 0,7 градуса теплее климатических норм.

Июль же начался с грозовых дождей и похолодания. Что будет дальше? В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на июль 2018 года в Москве.

Средяя температура месяца в столице будет в пределах климатических норм, обещают синоптики. Количество дождей - тоже. Что это значит?

Климатические нормы - это средняя температура каждого месяца и дня за последние 30 лет. Так что нормы тоже меняются, вместе с глобальным потеплением. В июле москвичам по нормам "положены" в среднем +23 градуса днем и +13,5 градусоа ночью. Осадков выпадает 94 мм - "макушка лета" самый мокрый месяц в году.

В общем, с июлем вполне может выйти та же история, что и с июнем - начало месяца прохладное, а потом погода наверстает упущенное.

В среду, 4 июля, в Москве не выше +20 градусов. А во второй половине недели температура начнет постепенно повышаться: в четверг, 5 июля, +17...+22, в пятницу, 6 июля, +18...+23, в выходные, 7 и 8 июля, +20...+25 градусов. А вот дожди возможны каждый день до конца недели.

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