В Москве задержали английского болельщика, который разрисовал памятник футболисту Федору Черенкову

СЕГОДНЯ 09:05 2018-07-04T09:31:39+03:00

Вот уже 25 лет никто не может побить рекорд Черенкова по сыгранным матчам за «Спартак» - в общей сложности 515 игр. За свою профессиональную карьеру футболист забил 141 гол. Фото: Василий ПОНОМАРЕВ/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Чемпионат мира в России может похвастаться тем, что количество каких-либо серьезных инцидентов с участием болельщиков уверенно стремится к нулю. Красивую статистику попытались подпортить... британские фанаты. Вчера на стадионе «Спартака» в Тушино в матче 1/8 финала сошлись сборные Колумбии и Англии. Недалеко от входа там стоит памятник Федору Черенкову, легенде «Спартака» 80-90-х. Перед матчей болельщики заметили, что на груди бронзовой фигуры появилась надпись «England». Об этом сообщили в полицию.

"Это зря. Очень зря" Василий Конов / Twitter

- Вандала удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Он, видимо, не думал, что его снимают. По форме было понятно, что это болельщик англичан. А дальше уже удалось идентифицировать его на трибуне.

Молодого человека вывели с трибуны прямо во время матча. Британец так и не увидел, как его сборная впервые в своей истории побеждает в серии пенальти, прерывая «проклятие», которое длилось почти 30 лет (до этого Англия всегда вылетала с чемпионатов мира, когда доходило до послематчевых одиннадцатиметровых).

В пресс-службе московской полиции официально подтверждают факт задержания болельщика, но имя его не называют. Однако журналистам удалось узнать: вандала зовут Холл Руфус. На допросе парень поспешил принести свои извинения, рассказывая, что он «не думал кого-то оскорбить».

В ближайшее время должна решиться его судьба - его просто оштрафуют, запретят посещать матчи, аннулировав билеты, или что-то еще? Член совета директоров ФК «Спартак» (Москва) Андрей Федун предполагает, что Руфуса нужно выслать домой.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом, - сообщают тем временем в ГУ МВД по Москве.

Надпись с памятника легендарному нападающему уже отмыли.

Федор Черенков (1959-2014) выступал за московский «Спартак» с 1977 по 1993 годы. Затем работал тренером в различных составах красно-белых. Со «Спартаком» Черенков трижды выигрывал чемпионаты СССР и один раз чемпионат России. Бронзовый призер Олимпиады-80. Вот уже 25 лет никто не может побить рекорд Черенкова по сыгранным матчам за «Спартак» - в общей сложности 515 игр. За свою профессиональную карьеру футболист забил 141 гол.