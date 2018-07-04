Москва начала подготовку к зимнему отопительному сезону

СЕГОДНЯ 12:08 2018-07-04T12:21:20+03:00

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Температура в Москве опустилась до +14 градусов, а город начал подготовку к зиме. И это не шутка, просто пришло время проверить все системы, которые будут зарущены в осенне-зимний период. Подготовку города к зиме 4 июля мэр Москвы обсудил с руководителями предприятия "Мосэнерго" и с главой ЖКХ Москвы.

- По всей Москве идет подготовка к зимнему отопительному сезону. Готовятся системы водоканала, энергоснабжения, газоснабжения, - рассказал Сергей Собянин. - Как проходит подготовка к зимнему периоду?

- Сегодня "Мосэнерго" несет электрическую нагрузку в 5200 МВт согласно диспетчерскому графику. Сегодня у нас работает 16 тысяч человек. Основная задача - реализация всех проектов по подготовке к зиме. Замечаний к оборудованию и подготовке к осенне-зимнему периоду нет, - рассказал управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко.

На вывод старого оборудования и ввод новых установок потребуется около 5 лет.Фото: Алиса ТИТКО

В то же время, мэр столицы знает, что требуется дополнительная модернизация мощностей "Мосэнерго". Власти города поддержат эти программы. На вывод старого оборудования и ввод новых установок потребуется около 5 лет.

- При этом обновление всех магистральных сетей проходят ежегодно, - сказал Петр Бирюков заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Помимо текущей деятельности "Мосэнерго" за последние годы реконструировало, построило заново целую сеть парогазовых установок, которые повысили эффективность и снизили выбросы в атмосферу. Зимой удалось не применять запасное топливо, мазут, что раньше создавало черное облако над Москвой. Уже несколько лет москвичи этого не видят. Это хорошо, - отметил мэр Москвы.

В 2015 году основной поставщик электричества и тепла Москвы "Мосэнерго" завершил масштабную программу модернизации. Тогда были введены в эксплуатацию семь энергоэффективных парогазовых установок, которые составляют свыше 20% мощностей компании. Сегодня "Мосэнерго" разрабатывает новую программу реконструкции, которая позволит вывести из эксплуатации значительную часть устаревших неэффективных мощностей.