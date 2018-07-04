В Москве ясновидящая выпала с 5 этажа вместе с 14-летней дочкой

СЕГОДНЯ 14:25 2018-07-04T14:31:02+03:00

Девочка пыталась спасти маму, но не удержалась и выпала из окна вместе с ней Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Странное и загадочное произошло вечером во вторник на московской улице Щорса. Из окна на пятом этаже жилого дома выпали два человека - 35-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. Обеих с травмами головы и переломами увезли на скорой в больницу. За их жизни сейчас борются врачи. Что это было? Несчастный случай? В деталях сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета.

Пострадавшая женщина - ясновидящая по имени Фортуна Хэппи (по словам знакомых, прямо так и записано в паспорте). Она уже много лет занимается оккультными науками. Известно, что накануне вечером она пришла в гости к подруге, живущей буквально в соседнем доме. Взяла с собой дочь Вику (имя изменено).

- Женщины немного выпивали, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - А потом случилось что-то странное. По словам подруги, Фортуна подошла к окну и открыла его, полезла на подоконник.

В этот момент Вика стала звонить отцу - тоже магу и ясновидящему Гордею Славному - девушка кричала, просила забрать их с матерью.

- Мужчина рассказал полицейским, что поднялся в квартиру к подруге жены, но дверь никто не открыл. Он услышал крики с улицы, а когда выскочил из подъезда, обнаружил лежащих на асфальте супругу и дочь, - говорит источник.

По словам нашего собеседника, подруга Фортуны Хэппи уверяет, что между ними не было никакого конфликта, но в какой-то момент ясновидящая якобы просто попыталась выйти из квартиры через окно, а дочь пыталась ее удержать и вывалилась вместе с мамой.

В общем, мистика, какая-то.

Известно, что пострадавшая женщина сейчас находится в 67 городской клинической больнице, девушка-подросток - в ГКБ№9. Гордей Славный последние часы проводит в разъездах между двумя больницами.

- Извините, не могу говорить. Жена и дочь в тяжелом состоянии. Дочери в ближайшее время должны сделать операцию, - сообщил маг корреспонденту «Комсомольской Правды».

Гордей старше своей жены почти на тридцать лет. Он пенсионер, зарабатывает тем, что предоставляет желающим различные оккультные услуги. Например, обещает за три сеанса открыть любому человеку способности ясновидения и яснослышания, совершает привороты и проч.

На одном из «магических» сайтов, где рекламируют свои услуги разного рода экстрасенсы, Гордей Славный оставлял такое объявление:

«Лешие, русалки, домовые. Куда делись эти дивные существа? Как увидеть их? Где затерялись их тропки? Я искал их лет двадцать. Нашел!»