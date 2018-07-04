Регистрация прав на квартиру в Москве в 2018 году: Как попасть на прием, какие документы и куда принести

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-04T16:26:22+03:00

Если недвижимость находится в Москве, заявление нужно принести в любой центр госуслуг «Мои документы» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, что нужно сделать для регистрации прав на квартиру в Москве в 2018 году

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Мой дом попал в программу реновации пятиэтажек. Пока мы ждем сноса, но у многих жильцов уже появились вопросы по поводу регистрации прав на новую квартиру. Куда можно обратиться за консультацией?

Александр Круглов. Восточный округ.

Регистрация прав на квартиру в Москве в 2018 году проводится уже и для горожан-участников программы реновации. Как рассказали в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве, жители, в том числе участники программы реновации, могут получить бесплатные консультации по поводу регистрации прав на жилую и нежилую недвижимость на приеме у руководителей отделов столичного Росреестра (см. таблицу).

КУДА ПРИНЕСТИ ДОКУМЕНТЫ

Обратите внимание! Документы на регистрацию прав на недвижимость можно подать несколькими способами:

1. Лично

Если недвижимость находится в Москве, заявление нужно принести в любой центр госуслуг «Мои документы». Если за пределами Москвы, тогда обратиться с документами лично можно в отделения Росреестра: Варшавское ш., д. 47, корп. 4, 3-й этаж или ш. Энтузиастов, д. 52, 1-й этаж. В приемной Росреестра ведут прием только по предварительной записи. Инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны могут подать и получить документы без очереди. Запись по телефонам: (495) 411-60-19, доб. 24-15; 8-926-618-95-16.

2. По обычной почте

Пакет документов можно отправить в территориальный орган или офис Росреестра по месту расположения недвижимости или в центральный аппарат Росреестра: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 6/19.

3. Через интернет

Электронное обращение можно отослать с помощью онлайн-сервиса Росреестра для регистрации прав на недвижимость или регистрации прав на недвижимость с одновременной постановкой на кадастровый учет.

4. На дому

Права на недвижимость можно зарегистрировать с помощью бесплатной услуги «Выездное обслуживание». Эта льгота положена ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп.

Заявитель может обратиться за этой услугой и получить консультацию о ней любым удобным способом:

- по единому номеру центра телефонного обслуживания Росреестра 8 (800) 100-34-34;

- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» в своем регионе;

- по обычной или электронной почте;

- в офисах приема-выдачи документов.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ

Сначала нужно обратиться в центральный офис по адресу: ул. Б. Тульская, д. 15, каб. АЭ-33. Правила приема можно уточнить заранее по указанным ниже телефонам (в будни с 10.00 до 17.00). Сотрудник службы обязан записать фамилию, имя, отчество заявителя и суть обращения. Тех, кто уже отправил письменную жалобу в управление Росреестра или получил оттуда ответ, попросят назвать регистрационные данные этих документов.

ЧТО ЕЩЕ

В столичный Росреестр можно также отправить свое обращение любым удобным способом:

- письмом по почте на адрес: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15 или по факсу - (495) 954-28-65;

- через электронную приемную «Обращения граждан» в разделе «Помощь и поддержка»;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

- через Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра - 8-800-100-34-34;

- лично принести письменное обращение в столичное управление (см. адрес выше);

- по «телефону доверия» - (495) 957-69-14, пн. - чт. - 9.00 - 18.00, пт. и предпраздничные дни - 9.00 - 16.45. Здесь принимают сообщения о случаях коррупции, неправомерных действиях или некорректном поведении сотрудников управления. Для записи голосового обращения дается 3 минуты. При этом анонимные звонки не рассматриваются. Обязательно нужно назвать или организацию, которую вы представляете, или фамилию, имя, отчество должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (с индексом) и контактный телефон. Все такие жалобы записываются автоматически и потом хранятся до 30 дней;

- лично оставить запись в «Книге жалоб и предложений по организации приема заявителей» в любой из приемных Росреестра в центрах госуслуг «Мои документы».

Публикуем график приема москвичей начальниками столичного управления Росреестра.

НА ЗАМЕТКУ

Кто ведет прием, телефон предварительной записи, часы приема

Центральный офис

1. Руководитель управления Майданов Игорь Иванович, (495) 957-69-00 Первый вторник месяца, 9.00 - 13.00

2. Заместитель руководителя управления Борисов Александр Владимирович, (495) 957-67-83 Третий понедельник месяца, 9.00 – 12.00; третья пятница месяца, 14.00 – 16.00

3. Заместитель руководителя управления Левченков Александр Юрьевич, (495) 957-68-34 Первая и третья пятница, 9.00 – 12.00

4. И. о. заместителя руководителя управления Давыдова Лия Леонидовна, (495) 957-68-64 Первый понедельник месяца, 9.00 – 12.00; третий понедельник месяца, 14.00 - 18.00

5. И. о. заместителя руководителя управления Матевосян Виталий Артакович, (495) 957-68-02 Второй четверг месяца, 14.00 - 17.00; четвертый четверг месяца, 9.00 - 12.00

6. И. о. заместителя руководителя управления Хлюстов Михаил Васильевич, (495) 957-69-13 Второй вторник месяца, 10.00 - 12.00

7. Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Биксентеев Тимур Мяксутович, (495) 957-69-38 Четвертый понедельник месяца, 14.00 - 17.00

8. Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Горелышев Виктор Александрович, (495) 957-68-61 Второй и четвертый понедельник месяца, 9.00 – 12.00

9. Начальник отдела правового обеспечения Мишининская Оксана Валерьевна, (495) 957-68-50 Второй и четвертый вторник месяца, 14.00 - 16.00

В округах

Единые дни приема: первый и третий вторник месяца - с 10.00 до 12.00, второй и четвертый вторник месяца - с 14.00 до 16.00.

Должность, телефон предварительной записи, адрес приема

1. Начальник отдела регистрации недвижимости по ЦАО, (495) 623-05-54 ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1

2. Начальник отдела регистрации недвижимости по СВАО, (495) 682-50-51 Ракетный б-р, д. 4

3. Начальник отдела регистрации недвижимости по ВАО, (495) 362-56-96 пр-д завода «Серп и молот», д. 10

4. Начальник отдела регистрации недвижимости по ЮВАО, (495) 362-43-74 пр-д завода «Серп и молот», д. 10

5. Начальник отдела регистрации недвижимости по ЮАО, (495) 710-32-70 2-й Автозаводский пр-д, д. 5

6. Начальник отдела регистрации недвижимости по ЮЗАО, (495) 718-52-95 ул. Профсоюзная, д. 60

7. Начальники и заместители начальников отделов регистрации недвижимости по ЗАО и СЗАО, (495) 443-63-08 ул. Ватутина, д. 18, корп. 2 (приемная по нежилому фонду)

8. Заместители начальников отделов регистрации недвижимости по ЗАО и СЗАО, (499) 197-80-09 ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3 (приемная по жилому фонду)

9. Начальник межмуниципального отдела регистрации недвижимости по Новомосковскому и Троицкому округам, (495) 840-92-26 г. Троицк, мкр. Сосны, д. 2

10. Начальник отдела ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), (495) 530-22-66 Рубцовская наб., д. 3, стр. 1

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

2 июля - Главное контрольное управление Москвы;

3 июля - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития;

4 июля - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы;

5 июля - Департамент по конкурентной политике Москвы;

6 июля - Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Может ли школьник найти в столице работу на лето?

В этом году мой сын после окончания девятого класса решил немного подработать во время каникул. В одной фирме ему заплатили меньше, чем обещали. Теперь он хочет устроиться на новое место, но пока не удается. В некоторых компаниях ему прямо говорят, мол, с подростками связываться не хотим. Может ли школьник найти работу в столице на лето?

Екатерина Олеговна, Мичуринский проспект.

На этот вопрос в правительстве Москвы отвечают так:

- Москвичи в возрасте от 14 до 30 лет, желающие найти работу, могут обратиться за помощью в столичный Центр занятости молодежи (ЦЗМ). Здесь бесплатно помогают тем, кто хочет трудоустроиться на каникулы или сразу после окончания школы и университета. В центре молодые люди могут получить такие услуги:

- поиск временной или постоянной работы под контролем куратора;

- составление резюме и сопроводительных писем;

- помощь в профессиональном самоопределении и построении карьеры (профориентация), включая психодиагностическое тестирование, обучение навыкам поиска работы, проведения телефонных переговоров и деловой беседы с работодателем, самопрезентации;

- участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;

- юридические консультации по вопросам труда и занятости населения, создания собственного дела.

Обратиться в ЦЗМ можно любым удобным способом:

- через онлайн-платформу (портал www.czmol.ru);

- на офлайн-площадке по адресу: ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 (ст. м. «Проспект Мира»), с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу - до 16.45. Телефон для справок - (495) 688-46-56;

- по электронной почте - через специальную форму на сайте ЦЗМ или по адресу czm@mos.ru.

С собой нужно принести паспорт и при наличии документы об образовании.

Школьникам, студентам и молодым специалистам, которые нашли работу через ЦЗМ по программе временного трудоустройства, в дополнение к зарплате положена доплата из городского бюджета в размере 14 900 рублей в месяц при полной занятости. К примеру, подростки могут рассчитывать на должности делопроизводителя, секретаря, оператора call-центра, а также на рабочие вакансии озеленитель, уборщик территории, мойщик посуды. Талантливых школьников иногда принимают на работу маркетологом, дизайнером, копирайтером или в разные компании в качестве помощников специалистов во время отпусков основных сотрудников.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.