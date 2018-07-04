2018-07-04T16:23:20+03:00
Происшествия

Умерла Полина Лобанова: 20-летняя экс-участница «Дома-2» могла скончаться от передозировки

Тело Полины Лобановой в ванной обнаружил ее новый ухажер
Семен ЕЛЕНИН
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Полина (она же Пелагея) ЛобановаПолина (она же Пелагея) ЛобановаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве скончалась бывшая участница телепроекта «Дом-2» Полина (она же Пелагея) Лобанова. Тело 20-летней девушки было обнаружено в ванной съемной квартиры. О трагедии сообщил бывший бойфренд девушки Дмитрий Талыбов, когда-то тоже снимавшийся на ТНТ. С Лобановой парень расстался несколько месяцев назад.

- О смерти Поли мне сообщила ее сестра Василиса, - рассказал «КП» Талыбов. - Если вкратце: накануне Полина отдыхала с друзьями в клубе. Потом ей стало плохо и ее увез домой отдыхать один парень. Потом он обнаружил тело Полины в ванной. Она уже не дышала. Он вызывал полицию и скорую помощь.

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Доброго дня
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Знакомые предполагают, что причиной смерти могла стать передозировка некими химическими веществами.

- Я не исключаю такой возможности, - говорит Талыбов. - Сам я никогда не видел, чтобы Поля что-то употребляла. Но сейчас все употребляют те или иные вещества... Так что вполне возможно, это была передозировка.

Старшей сестре погибшей Василисы пока не до общения с журналистами.

pela_lobanovapela_lobanova
Классная майка)
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- Извините, мне тяжело сейчас говорить, - сказала она корреспонденту «Комсомольской Правды». - Я только более-менее успокоилась. Давайте попозже, попозже...

В полиции происшедшее пока не комментируют.

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