Акции в поликлиниках и больницах Москвы: Экскурсия по роддому, консультация профессора и мастер-класс «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 17:32 2018-07-04T17:58:12+03:00

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Многим москвичам больше не нужно заранее записываться к врачу и ждать приема. Теперь при желании можно прийти в любую поликлинику или больницу и побывать на консультации у профессора медицины, пройти обследование, получить направление на лечение. И все - за один день по акции «Дни открытых дверей». В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, какие услуги могут получить горожане и как узнать о таких акциях.

С СОБОЙ ПРИНОСИМ ПАСПОРТ И ПОЛИС

Дни открытых дверей проходят в поликлиниках и больницах по всей столице круглый год. До конца июля, к примеру, можно побывать на более чем 150 таких акциях. Их расписание и условия участия можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения Москвы в специальном календаре дней открытых дверей «Входите, открыто!».

Чаще всего врачи принимают участников акции просто по паспорту и полису ОМС, без записи. Но, например, на экскурсию в роддом можно попасть только по предварительной регистрации по телефону или в интернете. Если у вас есть ранее выданные направления или заключения лечащих врачей и результаты предыдущих исследований, то стоит захватить их с собой. Еще нюанс - если хотите во время акции сдать кровь на анализ, тогда лучше приходить натощак.

В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ БОЛЕТЬ НЕКОГДА

В некоторых поликлиниках в «Дни открытых дверей» можно попасть в школу для пациентов. На выбор - школа молодых родителей, матерей, школа инсульта или просто школа здоровья. К примеру, в школе матерей врачи женской консультации научат беременных не бояться родов и ухаживать за новорожденными. А в обычной школе здоровья расскажут о том, как сохранить хорошее самочувствие, правильно питаться и каким спортом заниматься. Посетители, в семьях которых есть тяжелобольные родственники, смогут научиться правильному уходу за ними. В специальных школах инсульта объясняют, как помочь своим сердцу и сосудам, как распознать инсульт и вовремя помочь больному.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА ДАДУТ НАПРАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАР

Во время акции можно сходить на бесплатную консультацию не просто к терапевту, а к так называемым узким специалистам. В обычные дни прием у таких врачей расписан на недели вперед. А для участников «Дней открытых дверей» работают уролог, кардиолог, офтальмолог, невролог, травматолог, проктолог, гинеколог, эндокринолог, хирург, нарколог, психиатр, психотерапевт, детский и взрослый психолог по медицинским и социальным вопросам. В каждой поликлинике - свои специалисты. Это могут быть как обычные врачи, так и профессора, кандидаты наук, заведующие отделениями, главврачи и их заместители.

При необходимости пациенту сразу сделают дополнительные обследования. Например, ЭКГ, Эхо сердца, УЗИ брюшной полости или почек, рентген суставов, биомикроскопию (осмотр глазного дна с узким и широким зрачком. - Прим.авт.), УЗИ глаза, проверку остроты зрения и измерение внутриглазного давления, промывание слезных путей.

Кроме того, можно сдать общий и биохимический анализы крови, измерить сахар в крови, определить уровень холестерина и даже пройти гормональное исследование (по назначению врача). Желающим проведут психологическое анкетирование и тестирование с расшифровкой результатов. В тот же день при необходимости может быть назначено лечение или выдано направление на госпитализацию в стационар клиники. То есть, если со здоровьем будут проблемы, то пациента не оставят без помощи.

БУДУЩИЕ МАМЫ УВИДЯТ СЕМЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

Отдельную программу готовят для беременных и их родственников. Сотрудники роддомов водят посетителей на экскурсии по приемным отделениям, родильным залам, палатам для мам и детей. Акушерки и гинекологи рассказывают о правилах госпитализации, вертикальных родах, гимнастике во время беременности и технике дыхания при родах. Будущие мамы узнают, как собраться в роддом, какие вещи пригодятся, а какие - лучше оставить дома. Специалисты по грудному вскармливанию и детские медсестры объяснят, как ухаживать за новорожденным, что нужно ребенку в первые дни дома.

ЧТО ЕЩЕ

В парке «Зарядье» - встречаемся с врачами, на ВДНХ - измеряем давление

Для тех, кто заботится о своем здоровье, в столице проводят еще и выездные акции:

- в парке «Зарядье» открылся лекторий «Бегу к врачу». Каждый месяц здесь устраивают лекции главных специалистов столичных медцентров. К примеру, врачи «скорой помощи» научат оказывать первую помощь при травмах или чрезвычайных ситуациях. После этого желающие могут задать вопросы. Попасть сюда можно по предварительной записи на сайте департамента здравоохранения Москвы;

- в нескольких местах столицы по выходным проходят бесплатные обследования в рамках проекта «Пульс города». Например, на ВДНХ, в парках «Сокольники», «Фили» и «Музеон» можно прийти в выездной диагностический пункт и измерить давление, уровень сахара в крови, пройти проверку родинок, проконсультироваться у врача. Расписание можно узнать на сайте проекта;

- отдельно врачи столичных поликлиники, больниц и медцентров принимают пациентов во время акций, посвященных дню профилактики болезней. Например, во время Всемирного дня борьбы против рака, Всемирного дня здоровья или Всемирного дня без табака. Узнать об этом можно на сайте департамента здравоохранения Москвы в специальном разделе;

- в районных поликлиниках постоянно работают кабинеты по отказу от курения, центры здоровья для детей и взрослых. При достижении определенного возраста раз в несколько лет москвичи в своей районной поликлинике могут пройти бесплатную диспансеризацию. А в промежутках между диспансеризациями желающие могут побывать в поликлинике на профилактическом осмотре (условия - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе «Здоровый образ жизни»).