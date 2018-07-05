В Москве установили говорящие светофоры

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-05T14:07:49+03:00

Голосовые модули есть пока по двум адресам, однако, возможно, уже в этом году говорящих светофоров станет больше Фото: Евгения ГУСЕВА

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На столичных перекрестках очередной эксперимент. На этот раз сотрудники Центра организации дорожного движения тестируют светофоры, которые умеют разговаривать. Во время зеленого света через громкоговоритель устройство сообщает, сколько еще времени осталось у пешеходов, чтобы миновать зебру. Такое новшество вводят специально для слабовидящих.

Голосовые модули есть пока по двум адресам, однако, возможно, уже в этом году говорящих светофоров станет больше. Сейчас услышать голос электроника можно на Пушкинской площади и на Берниковской набережной.

В первую очередь модули будут устанавливать на широких дорогах. Потому как довольно часто пешеходы (и не только слабовидящие) не могут рассчитать время и выдвигаются на проезжую часть, когда до конца зеленого остается секунд восемь-десять. И не успевают добежать на противоположную сторону.

- Говорящие светофоры позволят комфортно переходить дорогу, - сообщил накануне замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков. - Кстати, к чемпионату мира по футболу мы продублировали голосовое оповещение на английский язык.

ВАЖНО

Жители Москвы могут сами выбрать, где установить говорящие светофоры. Для этого нужно написать обращение на сайте ЦОДД (в разделе «электронная приемная»), или в официальных аккаунтах ЦОДД в соцсетях.