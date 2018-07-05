В смерти экс-участницы «Дома-2» от передозировки подруги винят ее нового любовника

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-05T18:05:58+03:00

Свое 20-летие Полина Лобанова отметила 1 июля - всего за три дня до своей смерти Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Смерть 20-летней Полины Лобановой, которая несколько месяцев назад засветилась на ТВ как участница проекта «Дом-2», обрастает новыми подробностями. Вчера мы писали, что основную версию трагедии назвали близкие друзья девушки - передозировка некими химическими веществами. А теперь знакомые Лобановой настаивают, чтобы Следственный комитет провел полноценное расследование и завел уголовное дело. По их мнению, к гибели москвички имеет прямое отношение молодой человек, который был с ней в тот вечер.

Мы уже сообщали: за несколько часов до смерти Полина Лобанова отдыхала со своими друзьями в ночном клубе. Там ей стало плохо. Друг, которого называют новым любовником девушки, отвез ее домой. Там она и скончалась, в ванной комнате.

О некоторых деталях того вечера «Комсомольской Правде» рассказала подруга Лобановой Татьяна Графова, когда-то тоже участвовавшая в телепроекте «Дом-2». Она общалась с одной из участниц той роковой вечеринки.

prosto_grafova Настоящая женщина всё может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит

- Когда они отдыхали в клубе и один парень принес собой психоторопы - таблетки, - говорит Графова. - Якобы они все попробовали. Поле стало плохо и тот парень повез ее к себе на квартиру. Ей было плохо. Но он даже не соизволил вызвать скорую помощь! Он позвонил 103 только когда уже Полина умерла.

- Полина употребляла наркотики?

- Насколько я знаю, нет. Поэтому надо все проверять. Я бы не исключала, что Полина не сама приняла эти таблетки, а их могли подмешать в напитки.

- Вы знаете парня, который был с ней в ту последнюю ночь?

- Я знаю, что он сын высокопоставленного человека. Не буду называть его имя. Не хочу проблем. Но мы все, друзья, хотим, чтобы дело расследовали, чтобы этого парня-мажора не отмазали. Мы будем писать заявления - в прокуратуру, везде, куда только можно, чтобы дело не спускали на тормозах.

Свое 20-летие Полина Лобанова отметила 1 июля - всего за три дня до своей смерти. Девушка родилась в Москве, но когда ей было пять лет, семья переехала в подмосковный Серпухов. Училась в музыкальной школе, выступала в народном ансамбле. Родители девочки умерли очень рано, поэтому Полину воспитывала старшая сестра Василиса. Правда, отношения сестер сложно было назвать безоблачными. На «Доме-2» Василиса как-то рассказывала, якобы Полина, когда была еще школьницей, переспала с ее ухажером... Известно, что еще до участия в проекте канала ТНТ эффектная брюнетка участвовала в кастинге новой солистки группы Serebro, но не прошла отбор.

pela_lobanova Говорят, что Бог даёт человеку столько испытаний, сколько он сможет выдержать

Похороны Полины Лобановой пройдут 6 июля.

«КП» следит за развитием событий.

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