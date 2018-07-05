В Москве опубликовали карту ДТП за последние три года

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-05T18:20:52+03:00

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Столичные актив исты проекта «За безопасный переход» соста вили народную карту автомобильных аварий, которые случились в Москве за последние три года. Данные брали с официального сайта ГИБДД. И разграничили ДТП на несколько категорий - только с участием машин, с пострадавшими пешеходами, с участием велосипедистов, а также с погибшими. Изучить статистику можно по адресу dtp-stat.ru/moskva.

Согласно цифрам, с каждым годом погибших на дорогах становится меньше. Если в 2015 году их было 673, то в прошлом 494. По мнению экспертов, это объясняется появлением многочисленных дорожных камер, а также высоким классом автомобилей.

- Были времена, когда наши сограждане ездили на «Жигулях» и в случае сильного столкновения шансов выжить было немного, - рассказал «КП» координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов. - Сейчас машины с более крепким кузовом и подушками безопасности. Да и сами водители стали ответственнее. Какой смысл гнать, если на каждом углу камеры висят?

В статистике нарушений по популярности на верхних строчках обосновались столкновение, наезд на пешехода и наезд на препятствие. Реже всего случаются падение груза и наезд на животных или гужевой транспорт.

По словам создателей карты, их труд не должен пропасть даром. Скажем, проектировщики дорог, изучив инфографику, смогут учесть самые горячие точки, где происходят ДТП, и сделать выводы. Это МКАД, Третье транспортное кольцо, Звенигородское шоссе, Краснопресненская набережная, Ленинский проспект, Варшавка и другие.

Сейчас карта работает только в beta-версии, а значит доступна только на компьютере. Мобильная версия также появится, но несколько позже.

ВАЖНО

Если вам нужно найти конкретное ДТП, вы можете использовать фильтр. Для этого нужно выбрать временной отрезок, в который случилась авария, тип ДТП (например, наезд на велосипедиста или опрокидывание) и адрес. Далее, когда это происшествие найдется, нужно кликнуть на него мышкой и перед вами появится вся информация. Какое нарушение (схема прилагается), было ли мокрым покрытие дороги, какое освещение и видимость, какая погода была в момент ДТП, какие места расположены поблизости (многоквартирный дом или, скажем, торговый центр). Кроме этого, вы найдете, кто сидел за рулем автомобилей (мужчина или женщина), а также их водительский стаж.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество ДТП

2015 год - 10396

2016 год - 9045

2017 год - 8907

Погибшие

2015 год - 673

2016 год - 561

2017 год - 494

Пострадавшие

2015 год - 11903

2016 год - 10326

2017 год - 10168