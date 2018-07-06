Наше Подмосковье. Слышать людей - главный принцип работы

СЕГОДНЯ 01:24 2018-07-06T02:55:23+03:00

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В четверг Андрей Воробьёв, подводя итоги совместной работы областного правительства и регионального парламента, обратился к депутатам. «Выступая сегодня в Мособлдуме перед депутатами, я попросил поддержать решение о введении новой льготы - сделать проезд на общественном транспорте Москвы бесплатным для жителей Подмосковья с 60 лет и старше, - написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram. - Люди в разных муниципалитетах - Наро-Фоминске и Солнечногорске, в Долгопрудном и Коломне - просили меня об этом. Я слышу всех. И сегодня наш бюджет позволяет ввести эту льготу».

«НАШИ ИНИЦИАТИВЫ КОМУ-ТО КАЗАЛИСЬ ФАНТАЗИЯМИ»

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин договорились сделать бесплатным проезд для пенсионеров и других льготников двух соседних регионов на пригородных электричках. И вот новые льготы. Тут надо объяснить. За подмосковных льготников, которые получают какие-либо преференции на территории Москвы, платит Московская область. Это очень серьезные суммы. Но власти области подсчитали, что региональный бюджет сможет взять на себя эти расходы.

- Каждый год имеет свои особенности, - отметил губернатор. - В этом году наша встреча проходит после выборов президента страны, которые состоялись в марте, а 7 мая президент подписал новый майский указ. Это стратегический документ, которым мы будем руководствоваться следующие пять лет. В нем сформулированы магистральные задачи для каждого региона, в их решении важно участие всех ветвей власти. В начале пути мы вместе выбрали для нашего региона идеологию лидерства. Это значит - четко, подробно реализовывать курс президента, работать на результат, стремиться стать лучшими, всегда открыто обсуждать решения, которые мы принимаем, с жителями. Мы изначально понимали, что такой лидерский настрой - это своеобразный вызов огня на себя. Кому-то наши инициативы наверняка казались фантазиями. Это, знаете, как еще месяц назад говорили про нашу сборную по футболу. Тогда мало кто верил в то, что наши ребята смогут выйти из группы...

«В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОЗРАЖАЛИ. НО Я ПРИНИМАЮ ЭТО РЕШЕНИЕ»

Губернатор напомнил, что несколько лет назад Московской области пришлось отменить бесплатный проезд по Москве для региональных льготников - бюджет с такой нагрузкой не справлялся.

- Мы все помним сложную экономическую ситуацию 2015 года - это и санкции, и снижение рубля, нестабильная работа предприятий, увольнения в том числе. Это было время, когда нам со своей стороны приходилось оптимизировать расходы и направлять деньги на самые кричащие проблемы - на дефицит лекарств, на адресную поддержку старшего поколения и, конечно, все, что связано с детьми. Мы должны были начать с себя - с регионального правительства и муниципалитетов. Мы сократили порядка 11 тысяч чиновников и урезали расходы на содержание управленческого аппарата. Есть объективный показатель, результат этих преобразований - количество государственных муниципальных служащих. По итогам 2017 года в рейтинге этот показатель составил 15,8 чиновника на 10 тысяч жителей... Сегодня Подмосковье занимает первое место. Благодаря нашим совместным усилиям финансовая ситуация изменилась, бюджет стабильно растет. Это позволило нам с вами начать выплату в этом году единовременно по 5 тысяч рублей всем, кому исполнилось 70 лет и старше.

Андрей Воробьёв отметил, что с 1 августа пенсионеры Московской области и Москвы смогут бесплатно ездить на пригородных электричках. Но это еще не все!

- На встречах в городах часто подходят люди старшего поколения и просят все-таки ввести льготу на бесплатный проезд в Москве, - рассказал губернатор. - Мы должны слышать то, что ждут, требуют от нас люди, и сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья начиная с 60 лет и старше. Это коснется порядка 1,5 миллиона человек.

Губернатор обратился к депутатам:

- Я должен сказать, что это непростое решение, было очень много споров, и часть моих коллег в правительстве возражали, есть разные аргументы. Но я принимаю это решение и прошу вас поддержать его!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь БРЫНЦАЛОВ, спикер Московской областной думы:

- Я уверен, что коллеги из всех фракций поддержат (предложение губернатора о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров. - Авт.). Действительно в ходе встреч и поездок Андрея Юрьевича в каждом муниципальном образовании мои коллеги в своих округах слышали эту просьбу. Мы сегодня имеем такую возможность с точки зрения поступления новых налогов в связи с развитием бизнеса, инвестициями и созданием новых рабочих мест.

Евгений МИНЧЕНКО, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:

- Это решение (бесплатный проезд для пенсионеров. - Авт.) действительно назревшее. И хорошо, что все происходит синхронно с решениями, принимаемыми властями Москвы. И, на мой взгляд, такое конструктивное взаимодействие Подмосковья и столицы - один из дополнительных ресурсов для Андрея Воробьёва в предстоящую избирательную кампанию. Это очень сильное социальное решение.

СКАЗАНО

Александр ЛЕГКОВ, депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам:

- Во всех вопросах, которые поднимал сегодня Андрей Юрьевич, я полностью его поддерживаю. Благодарен ему за то, что он всегда идет вперед и помогает жителям Подмосковья. Моя мама работает учителем физкультуры, так что это коснется и моих родителей. Наш губернатор слышит людей. Он всегда в контакте с жителями, и это показательный пример, как нужно общаться с людьми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медикам и молодым учителям увеличат зарплаты

В Московской области регулярно индексируют зарплаты различных категорий бюджетников. Не станет исключением и этот год.

- С 1 сентября мы повышаем зарплаты врачам и среднему медперсоналу на 15%, - рассказал Андрей Воробьёв. - Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры. А каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку - плюс 5 тысяч рублей.

После выступления в Мособлдуме губернатор пообщался с журналистами.

- Такие решения (бесплатный проезд для льготников, повышение зарплат бюджетникам. - Авт.) не бывают легкими, но долг власти слышать людей. И в самых разных, в том числе удаленных, территориях, мы сталкивались с тем, что старшее поколение просило оказать им поддержку, защитить их благосостояние, пенсии, которые они вынуждены были тратить на поездки к детям, на лечение, для посещения Москвы. Наша сегодняшняя экономическая ситуация позволяет нам ввести эту льготу для тех, кому исполнилось 60 лет и старше. Это непростая задача. Но наш долг - оправдывать ожидания жителей!