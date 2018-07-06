Завод, выпускавший космические корабли "Буран", выставили на Avito

СЕГОДНЯ 22:00 2018-07-06T21:57:59+03:00

На Тушинский машиностроительный завод за 10 млрд рублей покупатель пока не нашелся

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На сайте бесплатных объявлений Avito.ru традиционно перепродают подержанные телефоны, бытовую технику и поношенную одежду. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. И кто-то, не мелочась, решил продать б/у… завод.

20 лет назад Тушинский машиностроительный завод выпускал пилотируемые орбитальные корабли «Буран». С 2013 года предприятие признано банкротом, а теперь вот бесславно продается с молотка за 10,3 млрд рублей.

В эту сумму входят: само здание завода, складские помещения и другие объекты недвижимого имущества на территории, в том числе отдельный железнодорожный путь. Плюс вся производственная «начинка»: станки, конвейерные линии, оборудование – всего более 1700 наименований.

Завод выставили на AvitoФото: Скриншот сайта

- Продается все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало банкроту, - говорит автор объявления Наталья – Бизнес работает. На данный момент им занимается конкурсный управляющий.

На вопрос, как она связана с конкурсным управляющим, Наталья ответила, что работает в агентстве, которое сопровождают сделки по обанкротившимся объектам в ходе электронных торгов.

В объявлении сказано, что «ТМЗ» - одно из ведущих предприятий московского региона в области машиностроения. Что завод проектирует оборудование для малых гидроэлектростанций, разрабатывает автостоянки, собирает автобусы и троллейбусы. С такой рекламой продавцы, пожалуй, погорячились. Так было когда-то, но уже более 5 лет завод признан банкротом. С 2013 по 2015 год были уволены 700 работников из 886 штатных. Сайт «ТМЗ» с тех пор не обновлялся.

Конкурентов у потенциального покупателя особо не будет. Вряд ли люди с 10 млрд рублей заходят на Avito в поисках прикупить чего подешевле. Но авторы объявления ничего странного в выборе площадки не увидели. Говорят, многие так бизнес продают. Справедливости ради, «КП» нашла на Avito еще несколько публикаций о продаже заводов. Железобетонного, мясоперерабатывающего и даже нефтяного. От 150 млн до 2 млрд рублей. Но торг возможен!