Овечкин показал Кубок Стэнли в московской фан-зоне перед матчем Россия-Хорватия

СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-07T15:36:14+03:00

Фотографироваться с фанатами Александр Овечкин готов до 16.00, а после повезет Кубок Стэнли к себе на базу "Динамо" в Новогорск Фото: Алиса ТИТКО

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Кубок Стэнли 7 июля в Москву привез Александр Овечкин. О возможности привезти трофей на родину он знал еще в день победы клуба "Вашингтон", где он является капитаном.

После официальных празднований Кубок Стэнли разрешили взять на день каждому хоккеисту и тренеру. Уже к мемориалу Линкольна трофей привозил видеотренер Тим Охаши, защитник Джон Карлсон показал его в Национальной детской больнице Вашингтона. Дошла очередь и до Александра Овечкина - он везет свою награду в Москву. Сфотографироваться с кубком смогли все желающие - об возможности хоккеист накануне сообщил в своем инстаграме.

В фан-зоне выстроилась гигантская очередь, все хотят фотографию с Кубком и главное - с Александром ОвечкинымФото: Алиса ТИТКО

Кубок Стэнли утром доставили в столицу самолетом, а из аэропорта сразу в футбольную фан-зону на Воробьевых горах, куда к вечеру придут болельщики смотреть матч Россия-Хорватия.

- Я не футбольный фанат, для меня герой - Овечкин, наш Саша. Очень хочется его увидеть, - говорил фанат Игорь.

- Мы всей семьей смотрим хоккей. Наш сын сейчас только учится кататься на коньках. Пусть посмотрит на легенду, - говорит Максим Леонидович.

- Что у вас в руках? - спрашиваю у фаната.

- Плакат с Сашей, - отвечает.

- Автографы не дает.

- Как?

- Не успевает. Столько людей.

Сфотографироваться с кубком смогли все желающие - об возможности хоккеист накануне сообщил в своем инстаграмеФото: Алиса ТИТКО

В фан-зоне выстроилась гигантская очередь, все хотят фотографию с Кубком и главное - с Александром Овечкиным. Девушки взяли с собой флаги России, а парни надели формы с надписями на спине "Овечкин".

- Смотри, даже журпалисты из Америки здесь, - обсуждали в очереди фанаты.

- Пусть там показывают, как в России Сашу любят, - говорили.

Фотографироваться с фанатами Александр Овечкин готов до 16.00, а после повезет Кубок Стэнли к себе на базу "Динамо" в Новогорск.

- Кубок Стэнли в России уже, конечно, видели. На Красную площадь в 1997 году привозили Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов, - говорил фанат Антон Немиров.

- Но кто же это уже вспомнит? - подхватила Анна.

- Да, уже новое поколение фанатов выросло.