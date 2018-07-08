Катар показал в Москве, каким будет ЧМ-2022

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-08T12:56:33+03:00

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Не закончился еще чемпионат мира по футболу в России, как заговорили о Катаре — следующей стране, которая примет ЧМ-2022. Как планируют принимать футболистов и болельщиков через четыре года еще непонятно. Но уже можно познакомиться с культурой страны и макетами строящихся стадионов в павильоне «Мажлис Катар» в Парке Горького. Первыми посетителями стали посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, актер Михаил Боярский, футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Георгий Черданцев.

Уже можно познакомиться с культурой страныФото: Алиса ТИТКО

Павильон «Мажлис Катар» расположился слева от Пушкинского (Андреевского) моста. Его легко узнать по форме - выполнен в виде «байт аль шаар» (традиционного шатра жителей стран Персидского залива). Попасть в него можно бесплатно до 15 июля, время работы - ежедневно с 11.00 до 23.00. В павильоне можно отдохнуть, попробовать традиционный арабский кофе с финиками и познакомиться с макетами стадионов, которые строятся к ЧМ-2022.

Павильон «Мажлис Катар»Фото: Алиса ТИТКО

- А рядом под открытым небом будут проводить выступления катарских артистов и футбольные матчи. Все желающие смогут можно сделать роспись мехенди (рисунок хной), получить в подарок сувенир от каллиграфа, сфотографироваться с соколом, увидеть, как создаются шедевры саду (ткаческое ремесло бедуинов), попробовать специи и благовония на миниатюрном арабском рынке, который стилизован под главный рынок Дохи «Сук Вакиф», - рассказали создатели павильона.

Не закончился еще чемпионат мира по футболу в России, как заговорили о КатареФото: Алиса ТИТКО

Стоит также заглянуть в мультимедийный музей «Qatar Elements». Музей выполнен в виде куба и установлен на понтоне прямо на Москве-реке. Ежедневно с 10.00 до 23.00 здесь можно посмотреть на настоящий песок из катарской пустыни и 8-минутное шоу об истории Катара.

КСТАТИ

«До встречи в Катаре»

В ГУМе открылась футбольная выставка Катара. Здесь представлена самая большая коллекция билетов с матчей чемпионатов мира по футболу, сувениры, мячи и бутсы. Также модели стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ-2022. А в центре города — на Никольской улице, площади Революции уже появились мультимедийные экраны с надписями «До встречи в Катаре».