Здания-памятники в центре Москвы: В доме Наркомзема вернут исторические окна, а в доме Наркомфина - колонны-«ноги»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-08T23:40:08+03:00

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В ближайшие два года в центре Москвы обновят несколько крупных зданий-памятников. Сейчас они опутаны строительными лесами и спрятаны за баннерами. Многим из них восстановят исторические фасады, обветшавшие коммуникации, крышу. Все дома находятся под охраной государства, поэтому за реставрацией следит Мосгорнаследие. После большого ремонта в этих красивых зданиях в определенные дни смогут побывать все желающие. Кроме того, для бесплатного осмотра дома-памятники ежегодно открывают 18 апреля и 18 мая, когда отмечаются Дни культурного наследия.

Мы узнали, что именно изменится в уникальных зданиях и когда горожане смогут их вновь увидеть.

Сохранят лифты, которые едут без остановки

Здание Наркомзема (сейчас - Министерство сельского хозяйства России)

Ст. м. «Красные Ворота», ул. Садовая-Спасская, д. 1 (участок между Садовой-Спасской улицей и Орликовым переулком)

Кем и когда построено: с 1927 по 1933 год. Проект в стиле позднего конструктивизма создали работники мастерской знаменитого архитектора Алексея Щусева. Среди них - один из авторов Мавзолея Ленина и трибун на Красной площади, Исидор Француз.

В здании тогда использовали много технических новшеств, например, лифты-патерностеры, то есть непрерывно движущиеся пассажирские лифты с кабинами на двух человек без дверей. Единственные в Москве две такие кабины сохранились с 1933 года и до сих пор работают в здании Наркомзема.

Что сделают: восстановят исторический цвет фасадов - приглушенный светло-красный, ближе к розовому (сейчас - яркий оранжево-красный), реставрируют и воссоздадут штукатурку. Также отремонтируют кровлю и заменят все окна на одинаковые, подобранные по историческим чертежам.

Когда закончат: в конце 2018 года.

Главный инженер проекта реконструкции Елена Николаева на крыше дома Наркомфина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желтый фасад перекрасят в белый

Дом Наркомфина (сейчас - жилой дом с коммерческими офисами)

Ст. м. «Краснопресненская», Новинский б-р, д. 25, корп. 1

Кем и когда построен: в 1928 - 1930 годах. Проект в стиле конструктивизма разработан архитекторами Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом.

Дом отличают открытый первый этаж, квартиры-ячейки, общая терраса по периметру дома и общественные пространства на крыше.

Что сделают: зданию вернут первоначальный вид с оригинальным авторским белым цветом фасадов (сейчас - желтый), восстановят планировку, отремонтируют квартиры и общественные помещения - библиотеку, столовую, укрепят несущие конструкции, фундамент и грунт под ним, благоустроят дворик дома. На первом этаже вновь появились бетонные колонны-«ноги» в три ряда, на которых стоит дом. В прежние времена они были открыты, но потом их обнесли стенами.

Когда закончат: в 2019 году.

В этом доме жил Немирович-Данченко. Фото: Алим Шакиров

С «Парада физкультурников» стряхнут пыль

Дом актеров МХАТа (сейчас - жилой дом)

Ст. м. «Чеховская», Глинищевский пер., д. 5/7

Кем и когда построен: в 1935 - 1938 годах. Проект в стиле конструктивизма и сталинского ампира разработали архитекторы Владимир Владимиров и Григорий Луцкой (в 40-е годы также создавал чугунные ограды при реставрации Бульварного кольца и работах на Арбатской площади).

На здании - барельефы «Карнавал искусств» и «Парад физкультурников». В доме жили актеры и театральные работники. В 1938 году в одной из квартир поселился режиссер Владимир Немирович-Данченко.

Что сделают: обновят стены фасадов, гранитную облицовку, белокаменный портал и крыльцо, барельефы и терразитовую штукатурку. Специалисты восстановят монументальную живопись.

Когда закончат: ориентировочно в 2019 году.

В усадьбе Баташева предстоят масштабные работы по восстановлению. Фото: Алим Шакиров

Старинную живопись отреставрируют

Яузская больница, или усадьба Баташева (сейчас - городская клиническая больница № 23 имени Давыдовского)

Ст. м. «Таганская», «Марксистская», ул. Яузская, д. 11/6

Кем и когда построена: в 1796 - 1802 годах. Комплекс зданий заказал купец Иван Баташев для своего зятя генерала Дмитрия Шепелева. Строительство вел крепостной архитектор Михаил Кисельников по проекту Родиона Казакова.

В объект культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Баташева» входят несколько зданий - два боковых флигеля XVIII - XIX веков постройки, главный дом (1798 - 1816 годы), ограда и ворота (1798 год), постройки хозяйственного двора (конец XVIII века), служебный корпус (конец XVIII века). В 1878-м в усадьбе открыли Яузское отделение больницы для чернорабочих.

Что сделают: отреставрируют фасады, интерьеры, живопись, столярку и лестницы. Отремонтируют крышу и подвалы. Восстановят три участка кирпичной ограды, построенной в XVIII - XIX веках, по историческим аналогам вновь построят въездные ворота. На время реставрации больница закрываться не будет.

Когда закончат: в 2020 году.

ЧТО ЕЩЕ

- В Музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в селе Остафьево поселения Рязановского (Новая Москва) восстановят березовую, или Карамзинскую, рощу первой трети XIX века. Ее назвали «Карамзинская», поскольку там часто прогуливался историк и писатель Николай Карамзин. В усадьбе Вяземских-Шереметевых он жил 12 лет и за это время написал восемь из 12 томов своего главного труда - «Истории государства Российского». Полностью рощу обновят в 2019 году.

- В Музее-усадьбе «Кусково» вернут уникальный настенный декор в павильоне «Грот», созданный более 250 лет назад из 24 видов раковин моллюсков. Для этого специалисты используют около 90 тысяч морских раковин разной величины, привезенных из Греции, Франции, Италии и Турции. На стенах и сводах грота изображены диковинные морские обитатели, птицы, драконы, а также растительный орнамент.

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