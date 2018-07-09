2018-07-09T14:32:32+03:00
Происшествия

Погода в Москве с 9 по 15 июля 2018 года: нас ждут жара и грозы

За последние три дня в столице выпало больше половины месячной нормы осадков. Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве с 9 по 15 июля 2018 года
Ксения КОНЮХОВА
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Погода, в целом, будет теплая и комфортная, но временами возможны локальные дожди с грозамиПогода, в целом, будет теплая и комфортная, но временами возможны локальные дожди с грозамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На ближайшую неделю Москва превратится в тропики – столицу ожидает жара, ливни и грозы. Воздух прогреется до +28 градусов днем и +18 ночью. Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве с 9 по 15 июля 2018 года.

- Погода, в целом, будет теплая и комфортная, но временами возможны локальные дожди с грозами, - отметил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. – В столице и в области будут районы, которые дожди вообще не заденут.

Такой погодой столица обязана высокому и малоподвижному циклону, который принес с собой жару и ветер, поясняют синоптики. Небольшое похолодание (до +22 градусов днем) ждет Москву лишь в середине следующей недели.

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