В Подмосковье арестовали депутата, который незаконно построил четырехэтажку и распродал в ней квартиры на 105 млн. рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2018-07-06T18:11:21+03:00

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В Московской области расследуют аферу с недвижимостью. Интересно, что основным фигурантом уголовного дела стал целый депутат!

История началась еще в 2011 году. Компания ООО «Вита Реал Эстейт» получила разрешение построить в Дмитровском районе таунхаус на нескольких хозяев под продажу. Получили землю в живописном месте у деревни Удино. Но сказка про таунхаус оказалась просто бумажным прикрытием от местных властей. По факту ушлые застройщики сразу начали строить четырехэтажку на несколько подъездов. И еще на стадии котлована стали продавать в ней квартиры. Хотя, напомним, строительство многоквартирного дома власти не согласовывали. Стало быть, ввод четырехэтажки в эксплуатацию никто не подпишет. То есть, заплатившие за недвижимость дольщики въехать не смогут, останутся и без квартир, и без денег.

Афера всплыла, когда на стройку приехали местные контролирующие органы. А там вместо проектного таунхауса - дом на шестьдесят квартир!

Завели уголовное дело, начали расследование.

- В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - К настоящему времени порядка 32 человек признаны потерпевшими.

Самое интересное выяснилось уже в ходе следствия. Оказалось, что фирмой-застройщиком руководит депутат. Причем, из другого региона. Ринат Шайдуллин ранее был избран в Законодательное собрание Ульяновской области от партии КПРФ. Впрочем, это не помешало предъявить ему обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере". Суд уже отправил Шайдуллина под арест.

- Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу, проведены две бухгалтерские, строительно-техническая, почерковедческая экспертизы, - сообщила Ольга Врадий. - Расследование уголовного дела продолжается.