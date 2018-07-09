Наталья Водянова и Лотар Маттеус сыграли в футбол на Красной площади

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-09T14:11:11+03:00

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На Красной площади 9 июля состоялся юнифайд-матч, в котором в одну команду объединяются непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровья. Участниками звездного матча стали Лотар Маттеус, Лоран Блан, а также Евгений Плющенко, Павел Воля, Алексей Немов. В футбольную форму переоделись и женщины - Полина Киценко и Наталья Водянова.

- Матч был приурочен к 50-летию Специальной Олимпиады. Это самая сильная организация. У нас больше того, что нас объединяет. У нас представительства в 112 странах мира, - сказала основатель фонда "Обнаженные сердца", член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова. - Провести матч на Красной площади - это была мечта.

Футбольный юнифайд-матч провели в честь 50-летия Специальной ОлимпиадыФото: Алиса ТИТКО

Проводя матч в самом сердце российской столицы, организаторы хотели обратить внимание общественности на проблемы людей с особенностями развития и на необходимость создания для них специальных условий по всей стране.

Перед матчем игроки и болельщики обсуждали, что важен характер игры - желательно такой, как у сборной России.

- Наша сборная прошла Испанию, но и Хорватии не проиграла, а пенальти - ну, не повезло, - говороли на трибунах, куда пускали бесплатно всех желающих.

На Красной площади 9 июля состоялся юнифайд-матч, в котором в одну команду объединяются непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровьяФото: Алиса ТИТКО

- И вот передача, Водянова с мячом. Гол! - кричит комментатор матча Георгий Черданцев. - А-нет. Нет гола. Требуем видеоповтор.

Но через несколько минут счет был открыт командой красных. Забил парень Владимир Эрос.

- Максим, молодец! - кричала мама.

- Яна, отпускайте мужа с лавки запасных, - говорил Рудковской комментатор. - И вот на поле выходит Неймар, точнее Евгений Плющенко. Вы смотрите, забирает мяч, атакует и гол. Ждать ли двойной тулуп?

Счет сравняли, на замену у красных вышел Павел Воля, а у белых - Александр Кержаков. А дальше следить за счетом публика не успевала, цифры на табло менялись 3:2, 4:2, 6:4.

Лотар МаттеусФото: Алиса ТИТКО

- Наталья, вы забили гол. Какие это ощущения? - спросит Черданцев.

- Потрясающие.

- Вот Воля идет, Воля дает. А забивает Жулио Баптиста - единственный бразилец, оставшийся в Москве, сборная-то уехала, - шутил комментатор.

Именно бразилец позволил довести счет до ничьи - 8:8, а уже после футболисты решили пограть в настоящий футбол.