Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: Болельщики разбирают лампочки в Москве на сувениры. Мы не против!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-09T22:05:50+03:00

Фанаты так полюбили Никольскую, что она чуть не осталась без иллюминации. Но коммунальщики постоянно вешают новые лампочки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с главой Комплекса городского хозяйства о благоустройстве столицы, ремонте ливневки и работе коммунальных служб в дни чемпионата мира по футболу [видео]

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УЛИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКИ УНОСЯТ С СОБОЙ КАК СУВЕНИР

- Петр Павлович, главная тема этого лета - футбол. Как Москва справляется с наплывом болельщиков?

- В столице давно сложилась система поддержания порядка на улицах, в парках, в жилых кварталах. До чемпионата обновили около 80 мест гуляний и проведения ЧМ. Весь город сегодня находится под постоянным контролем всех служб, в том числе и коммунальных. Пусть туристы и москвичи радуются спортивному празднику. А городские службы должны незаметно выполнять свою работу. Например, на улице сломали лавочку, а мы быстро ее заменили. С начала чемпионата около 600 лавочек пострадало, но мы тут же поставили новые.

Гости столицы радуются, когда ночью бывают на Никольской, Большой Дмитровке. Некоторые даже снимают уличные украшения. Чаще всего это светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика. Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется сувенир из Москвы.

- Финал - 15 июля. А потом отдохнете?

- Для коммунальщика нет праздников, выходных, отпусков. За последние 8 лет в Москве в кратчайшие сроки созданы комфортные городские пространства. По новым стандартам в течение ближайших 5 лет должны обновиться почти 24 тысячи дворов.

- Что это дает городу?

- Вложения в благоустройство окупились в течение года. На отремонтированных улицах посещаемость торговых точек выросла примерно на четверть. Цена недвижимости, в том числе жилья, выросла на 6 - 7%. В начале 2008 года на этих улицах находилось 12,5 - 15% свободных коммерческих площадей. А сегодня их уже только 3,5%.

ДО КОНЦА ЛЕТА ОБНОВЯТ 80 ПАРКОВ

- Продолжится ли благоустройство улиц, парков?

- Парки в этом году обновим по 82 адресам, площадь благоустройства превысит 1460 га. До 1 августа приведем в порядок участок площадью 30 га около главного входа ВДНХ и 17 фонтанов на самой выставке. В этом году новые пешеходные зоны появятся около метро «Улица 1905 года», в кварталах рядом со Спасоглинищевским переулком. В парке Горького откроется дополнительный вход с Ленинского проспекта. Все адреса мы выбирали вместе с жителями во время опроса в проекте «Активный гражданин». Потом у горожан меняется отношение к городу. Каждый москвич считает: «Это моя улица, это мой дом».

Приведу пример. Сейчас на чемпионате мира мы стали замечать, что болельщики сами начинают убирать за собой мусор. Наши зрители и особенно болельщики из-за рубежа видят, какая вокруг чистота, и стараются не сорить.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УПАВШИЕ ВО ВРЕМЯ УРАГАНОВ ДЕРЕВЬЯ ВОССТАНОВЯТ

- Наш город возвращается к своему историческому облику. В прошлом году по всему Садовому кольцу высадили яблони, декоративные растения. «Садовое» - значит когда-то там были сады.

Отдельно по программе «Миллион деревьев» в городе за последние годы появилось порядка 350 тысяч деревьев и более 1 миллиона 300 тысяч кустарников. В этом году в пешеходных зонах, скверах высадим более 12 тысяч деревьев.

Из-за шквалистых ветров с грозой мы потеряли только в прошлом году порядка 40 тысяч деревьев. Не переживайте, каждое упавшее дерево восстановим.

- Наши читатели спрашивают: «Почему в столице высаживают импортные деревья?»

- За последние пять лет из 350 тысяч высаженных в столице деревьев всего 12 тысяч приехали из питомников Германии. Остальные саженцы - отечественные.

Специалисты исследовали, какие деревья на Тверской улице и Садовом кольце сразу будут цвести и радовать горожан. Выяснилось, если мы высадим 10 - 12-летние деревья, то придется долго ждать их роста, цветения. Поэтому город закупил 35 - 45-летние крупномеры. Они выращиваются в питомниках по особой технологии, с периодической пересадкой, ростом корня в клубке. Все прижились и растут. А у отечественных питомников таких крупномеров для города пока нет. Молодые деревья в возрасте до 20 лет мы покупаем в российских питомниках для посадки во дворах, в парках.

ВОДОСТОКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Погода в столице шалит - то ливни, то ураганы. Что делаете, чтобы город не так сильно страдал от обильных осадков?

- Мы пересмотрели наши технологии. Теперь на дорогах делаем поверхностные уклоны в систему водостока. Изучили отдельные места скопления воды. Только в прошлом году примерно на 125 участках небольшими связками проложили дополнительные водостоки. На ближайшие два года рассчитана программа обновления водосточной системы.

Каждую зиму происходит примерно от 60 до 80 переходов температуры через нулевую отметку. Это значит, что асфальтовые и бетонные покрытия разрушаются быстрее, чем в странах и городах, где нет таких переходов через ноль. Поэтому у нас из-за аномальной погоды правила уборки стали жестче. После стихии порядок на улицах теперь наводим еще быстрее. А предсказывать непогоду нам помогает система специальных датчиков по всему городу, в том числе и метеостанций на крупных магистралях и МКАД.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Почему дороги в столице ремонтируют каждое лето

- Сейчас в Москве примерно 200 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Из них около 80 миллионов - дворы, около 120 миллионов - дороги. Можно не ремонтировать и вообще ничего не делать. Но тогда мы вернемся на восемь лет назад и увидим на дорогах ухабы, выбоины, ямы.

Мы изучили мировой опыт и отработали новые правила ремонта дорог. Вылетные магистрали с особо сильной нагрузкой нужно обновлять раз в три года. Дороги менее оживленные - раз в четыре года, остальные - раз в пять лет. По такому графику ежегодно надо ремонтировать примерно от 20 до 24 миллионов квадратных метров асфальта. Только благодаря этому нам удается сегодня содержать дороги в нормальном рабочем состоянии. Если не ремонтировать, то осенью на асфальте обязательно появятся выбоины и колея. Все это влияет на безопасность жителей. Если в своей квартире вы не будете делать ремонт 10 - 15 лет, проводить генеральную уборку, все обветшает. Потом придется потратить еще больше денег и сил на восстановление. К тому же режим эксплуатации дорог в Москве сложнее, чем, к примеру, в Германии. У нас в год на дороге, где должно проходить 20 тысяч прокатов, получается 30 тысяч прокатов машин, то есть в полтора раза больше. А в немецких городах, наоборот, меньше, поэтому изношенность московских дорог выше.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Город тратит огромные деньги на иллюминацию?

- Мы как раз экономим. Причем не только на электричестве. Девять лет назад город использовал в год 29,5 миллиарда кубометров газа, а сейчас - 23,5 миллиарда. Москвичи не стали тратить меньше тепла или реже включать бытовую технику. Но город начал использовать менее энергоемкие и эффективные приборы генерации тепла на тепловых станциях. Москва и электроэнергии потребляет меньше, чем 8 - 9 лет назад. За счет этой экономии на улицах стало больше светильников, архитектурной подсветки и украшений. За последние восемь лет по предложению москвичей фонарей во дворах стало больше примерно на одну треть, но количество потребляемой энергии даже уменьшилось. Это значит, мы стали меньше платить из городского бюджета на освещение дворов, улиц и так далее. Москвичи любят гулять по ночному городу. Москва в свете фонарей еще краше.