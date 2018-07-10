Наше Подмосковье Лето в стиле Jazz

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-09T22:29:30+03:00

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Подмосковье в последние годы серьезно продвинулось по части высокой культуры. В Клину проходит Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, на который приезжают звезды мировой сцены и классической музыки. Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится на территории одноименной усадьбы, где жил великий русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов. Есть еще прекрасный проект «Русская опера у стен монастыря» - буквально на днях он состоялся уже в третий раз. Шедевры Рахманинова, Глинки, Мусоргского и других великих русских композиторов звучали в Коломне. (До этого уникальный проект побывал в Дмитрове и Серпухове.) И, конечно, в первых строках этого списка - фестиваль «Jazzовые сезоны», проект блестящего российского саксофониста Игоря Бутмана. В 2018 году он был включен в ТОП-10 лучших российских опен-эйров (фестивалей под открытым небом).

«Фестиваль «Джазовые сезоны» стал доброй традицией для Подмосковья, - написал на своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev). - Очень приятно, что каждый год в музее-заповеднике «Горки Ленинские» собирается все больше любителей музыки, истории и культуры».

Это правда. В Горки Ленинские уже четвертый год подряд приезжают серьезные музыканты-джазмены из разных стран мира и любители импровизаций, авангарда и биг-бэндов. Причем не только москвичи и жители Московской области, многие зрители специально едут в Горки из соседних регионов. В нынешнем сезоне Игорь Бутман собрал на сцене фестиваля десять коллективов из России, США, Швеции и Армении. За два дня оупен-эйр посетили более шести тысяч зрителей!

«Jazzовые сезоны» проходят в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». В этом году Андрей Воробьёв приехал на фестиваль в компании легендарного хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Гости оставили автографы на футбольных мячах и раздали их зрителям.

- Желаю дальше фестивалю развиваться, чтобы он больше привлекал людей, - сказал со сцены Андрей Воробьёв.

- Я очень рад, что Правительство Московской области и Андрей Юрьевич Воробьёв поддержали идею проведения этого замечательного фестиваля в Горках Ленинских, - отметил Игорь Бутман. - Я бывал здесь школьником на экскурсиях, и мы тогда говорили, как здорово было бы сделать фестиваль в этом месте. И вот уже четыре год подряд очень много людей сюда приезжают с семьями, слушают великолепную музыку и получают удовольствие от общения.

«Jazzовые сезоны» - это не только много хорошей музыки, но большая программа других развлечений. Мастер-классы - не только музыкальные. В этом году взрослые и дети учились гончарному делу и живописи. Желающие могли прокатиться по территории на лошадях и велосипедах. А еще здесь организовали площадку для мини-футбола и «фан-зону» - гости фестиваля и музыканты имели возможность посмотреть на большом экране четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сборная России играла с хорватами. После захватывающей игры и серии пенальти зрители фестиваля аплодировали нашим футболистам, как музыкантам после хорошего концерта…

НАША СПРАВКА

Музей-заповедник «Горки Ленинские» расположен на Каширском шоссе в Ленинском районе Подмосковья. Здесь стоит дворянская усадьба, построенная в середине XIX века. Но прежде всего она известна тем, что в начале 20-х здесь как в загородной резиденции жил Владимир Ленин (потому и Горки Ленинские). В ней же находится личный кабинет Ильича, превращенный в музей. А местом проведения джазового фестиваля стал прекрасный парк с тенистыми аллеями, большими полянами и водоемами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На фестиваль в Горки Ленинские каждый год приезжают настоящие звезды мирового джаза - по личному приглашению Игоря Бутмана.

- «Jazzовые сезоны» - некоммерческий проект, содержание фестиваля априори дороже, чем билеты, - рассказала советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева. - Но при этом у нас безукоризненная по качеству программа, и в этом наше отличие от коммерческих, растиражированных фестивалей.

- Программный подход губернатора - поддержка известных людей, чтобы они могли нести культуру в тех местах, которые важны для страны, - это очень важно, - говорит трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. - «Jazzовые сезоны» - тот самый мост, который объединяет людей. Фестиваль превратил Горки Ленинские в настоящую столицу джаза.