Зачем в Москве постоянные региональные представительства

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-10T00:04:01+03:00

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Огорченные проигрышем сборной, мы с приятелем Славкой вышли из кафе в районе Третьяковки, где два часа драли глотки за наших.

- Давай довезу, я вон там машину оставил, у рязанского посольства…

- Какого посольства?!

- Да вот же!

Над старинным особняком по Малому Толмачевскому переулку рядом с российским триколором развевается бело-желто-красный флаг, по центру которого мужчина в княжеских одеждах оголил меч. «Представительство Рязанской области» - гласит табличка на фасаде. Но зачем? Тут до Рязани ехать-то всего пару часов…

- Да кто их знает, тут таких понаехавших полно! - пожимает плечами Славка и тотчас же вызывается провести небольшую экскурсию по другим «великим посольствам».

Буквально за углом, в Большом Толмачевском, - в старинном особняке постпредство Алтайского края. На Ордынке - дом Чувашии. А перед трехэтажным посольством Адыгеи в Старом Толмачевском натурально застываем - далеко не каждая иностранная дипмиссия может похвастаться таким роскошным зданием. А это что за сине-красный флаг в сотне метров от метро «Новокузнецкая»? «Представительство администрации Кемеровской области при правительстве РФ» - читаем табличку.

Без дотаций из федерального бюджета выживают лишь 12 регионов из 85. Но зато почти все считают необходимым содержать шикарную резиденцию в столице. Подсчитать затраченные на них гигантские суммы оказалось проще, чем понять, зачем они вообще нужны.

Прохожие замедляют шаг, проходя мимо шикарного представительства Адыгеи.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В СРЕДНЕМ - ПО 50 МИЛЛИОНОВ В ГОД!

Бюджеты постпредств есть прямо на их сайтах. Так, на представительство в столице рязанским посланникам в прошлом году выделено 30,7 млн. руб. Тамбовским - 20 млн. Но это одни из самых скромных: средненькое представительство обходится около 50 млн. рублей в год, которые выделяются из и без того дырявых бюджетов большей части регионов. При этом знатоки утверждают, что реально тратится в два раза больше - дополнительные деньги приходят из внебюджетных источников. Получается, что совокупно на все внутренние посольства тратится до 8 млрд. руб. в год! И львиная доля из этих денег - зарплаты самих «великих послов» и их сотрудников. Здесь тоже есть чему удивляться.

ЗАРПЛАТЫ МОСКОВСКИЕ

Для придания веса представительствующий - всегда одновременно и вице-премьер своего региона. Что предполагает не только широту полномочий, но и уровень зарплаты и почестей.

Годовая зарплата дагестанского посла - 1,5 млн. руб., рязанского - 3,55 млн. И порой доходы постпредов в столице больше, чем у их оставшихся в провинции начальников.Например, официальная зарплата премьера Удмуртии Ярослава Семенова за прошлый год составила 2,2 млн. руб., а у его московского зама Михаила Хомича - 4,5 млн.

ТАИНСТВЕННАЯ МИССИЯ

Но кто все эти люди и чем они занимаются в столице России?

- Вся информация на сайте, - ответили в нескольких посольствах. И мы старательно лезем в интернет. Заявленные миссии постпредств как будто скопированы друг у друга: развитие культурно-экономических связей, информирование губернатора о том, что происходит в правительстве РФ, участие в бесконечных «круглых столах», днях региона с балалаечниками и прочей самодеятельностью, культурных и кулинарно- се­льско­хо­зяй­ственных выставках, а также сопровождение самого губернатора, когда тот явится в Москву.

- Не понял, - смеется мой приятель. - Губернатор живет в глухой тайге без телевизора и интернета - не в курсе, что делает правительство России? А на «круглый стол» и открытие выставок нельзя, что ли, просто взять и приехать из глубинки на пару дней?

Новости на сайтах постпредств тоже странноватые: большинство из серии «один день из жизни губернатора». Вот самый большой человек региона обсудил с аграриями будущую уборку урожая, тут - мудро указал строителям на необходимость увеличить темпы возведения жилья, потом поблагодарил за труд ветеранов труда и помчался к молодежи, рассказывать, что за ними будущее нашей страны. А где про посла-то?

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ОФИЦИОЗ ПО КОМАНДЕ СВЕРХУ

Впрочем, изредка попадаются и новости про него, постпреда. И, если судить по ним, жизнь посланника в столице скучна и однообразна: возложил цветы к дате, попил чайку с земляками, встретил делегацию студентов, пару раз в год что-то обсудил с возможными инвесторами. Правда, как правило, без конкретных описаний - какие же деньги в итоге потекли в регион. Эти неживые новости, похоже, так и заносят на сайт - вперед ногами.

О, а вот вроде что-то дельное: на площадке одного из постпредств одни производители встретились с другими и подписали контракт о поставках каких-то запчастей! Торжественная обстановка, шарики, фото на память. Постпред, получается, как мудрая сваха, свел ничего друг о друге не знающих партнеров и теперь держись, экономика! Выходит, не зря посол свой хлеб ест!

- А самим слабо было напрямую друг на друга выйти? - с укором звоню на один из указанных заводов. - Вот же в интернете все об этих детальках рассказано, телефоны отдела маркетинга указаны.

- Почему? - удивились там. - Да мы с ними еще со времен СССР работаем. Их инженеры к нам катаются, наши - к ним.

- А зачем в этот раз так официально?

На том конце трубки немного замялись.

- Как сказать… Ну, шефу позвонили сверху, попросили там встретиться.

Тогда в чем же глубинный замысел института постпредств?

Вопрос о соотношении затрат на посольства с приносимой ими пользой неоднократно ставился и в самих регионах - в основном местными депутатами.

Мы тоже его задали - отправили в ряд постпредств и правительств регионов. Большинство предпочли отмолчаться.

Ответившие же просто переписали информацию со своих сайтов: развитие связей, привлечение инвестиций, помощь бизнесу.

ВСЕ РУБЯТ ДОРОГУ В МОСКВУ

- Эти представительства, как грибы, стали появляться в 1990-х, - рассказал нам действующий чиновник одного из министерств, попросив не называть его фамилию. - Тогда идея была логичная. Фразу Ельцина «берите суверенитета сколько сможете» на местах перевели по-другому: живите, как хотите, - денег нет. И самой большой головной болью стала задача собрать денег. Любыми путями: там подсуетился, там выпил с кем надо. Вовсю обрабатывали землячества в Москве. И основной вопрос - доступность федеральных чиновников. При этом важно, чтобы укрепляющая связи пьянка происходила на территории региона. Но не каждый государев человек поедет выпить-закусить и в баньке попариться за тыщи километров. Вот эти функции и возложили на постпредства в Москве. Во многих из них по сей день есть и свои ресторанчики, и кинозалы с бильярдами, и номера для отдыха. Все рубили дорогу в Москву. И сейчас тоже: решать вопросы с федералами проще, постоянно сидя в Москве. Даже рязанским чиновникам, как бы странно это ни выглядело.

ОБЛИЗАТЬ МИНФИН

- Они и сегодня прежде всего нужны для лоббирования интересов региона в госорганах федеральной власти, - прокомментировал «Комсомолке» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук, а в прошлом - советник первого вице-премьера правительства России Михаил Делягин. - Потому что в ситуации, когда нормальная система учета региональных интересов не просто не действует, а не существует, нужны люди, которые постоянно представляют регион и договариваются (в первую очередь с Минфином), чтобы его интересы не ущемляли. Без постоянного лоббирования в Минфине регион может не получить ничего.

- А как это происходит? Приходит такой посол к Силуанову…

-…Не к Силуанову, а к его заместителям и начальникам департаментов и начинает объяснять, например: нам надо столько-то школьных автобусов, потому что школы рядом с учениками уничтожены. Денег на автобусы у нас нет, потому что большинство налогов вы у нас забрали и выдаете по крошке в клювике. Функционал заключается в том, чтобы человек был постоянно в Москве, имел контакты и понимал, что можно, а что нет. Обычно это проводник губернатора по всем московским коридорам. Человек, который знает, что просить, когда и у кого. Это действительно дипломат в прямом смысле слова. Если в Минфине все будет работать само собой, автоматически, тогда чиновников Минфина не будут облизывать с ног до головы и они будут простыми чиновниками, а не вершителями судеб.

- А как облизывают? Речь о подношениях идет?

- Например, горнолыжный курорт, который в 1990-х был построен башкирскими властями для московских гостей. Там можно было плавать в подогретом бассейне, за стеклом которого был настоящий водопад, уходящий в горную расщелину. Все залито солнцем, безумно красиво. И люди мягчели. Телом и душой.

- Дотации регионам в чистом виде начисляются автоматически, по формулам, но есть же еще госпрограммы, трансферты, в которые надо войти, - добавляет директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - А кто этим занимается? Правильно, постпредство. И в большем выигрыше тот, кто умеет грамотно писать заявки. Более того, ты должен знать, какие программы только пишутся, чтобы успеть подготовится к участию в них.

Башкирское представительство похоже скорее на небольшой, но уютный дворец. Фото: maps.yandex.ru

КСТАТИ

Некоторые регионы решили избавиться от роскошных особняков. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, например, несколько лет назад принял решение продать два дорогостоящих актива, стоящих на балансе региона: итальянский вертолет ушел быстро, а вот трехэтажное здание постпредства в Дмитровском проезде, содержание которого (вместе с аппаратом) ежегодно обходилось в 40 млн. рублей, стоит не проданным до сих пор - желающих выложить за него 202 миллиона пока нет.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы РФ:

Сенатор может не быть человеком губернатора, а постпред - всегда

- Везде ходить, со всеми дружить, готовить почву для приезда губернатора - основная функция любого постпреда в Москве. Ведь у нас наиболее успешным губернатором считается не тот, который у себя что-то создал, а тот, кто наладил хорошие отношения с Москвой. Дружит - значит будут какие-то программы, бюджет. Рассорился - остался без всего, а значит, слетишь скоро. Для губернатора крайне важна эта ниточка в Москву. Налаживать отношения пытались в том числе и через депутатов Госдумы.

- И через вас? А как?

- Ничего криминального. Корзинки с яблоками и баночкой меда, которые привезли от одного представительства накануне слушаний по сельскому хозяйству. Вобла была - не скажу, от какого региона. Вино от субъекта, который решил заняться виноделием, 3 бутылочки. Вот еще вспомнил - один губернатор через постпредство как-то подарил депутатам внешние жесткие диски с блямбой региона. В красивой борсетке, очень красивые. Сейчас сидит.

- А взамен что требовали?

- Да ничего. Это для хороших отношений.

- А зачем тогда нам по два сенатора от каждого региона, если связь с федералами идет через постпредства?

- Сенатор не всегда бывает на 100 процентов человеком губернатора, а здесь свой, проверенный.