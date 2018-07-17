2018-07-17T17:52:03+03:00
Происшествия

Пожар в торговом центре «Солнечногорский пассаж» в Подмосковье: в соцсетях обсуждают версию поджога

Местные жители считают, что владелец торгового центра «Солнечногорский пассаж» сам поджег свой магазин [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По данным МЧС, угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. Фото: ГУ МЧС РоссииПо данным МЧС, угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. Фото: ГУ МЧС России
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О пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Солнечногорский пассаж» в Подмосковье 17 июля сообщили местные жители в соцсетях.

Спасатели выехали на место сразу же после звонка в МЧС около 14.30. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

- В 14.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании на улице Крестьянская в Солнечногорском муниципальном районе. На место выехали четыре пожарные машины и 12 спасателей. По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит горение на втором этаже здания, на площади 750 кв.м., - сообщили в ведомстве. - В 15.00 огонь был локализован, в 16.28 - ликвидация открытого горения.

Количество пожарных машин и спасателей увеличили вдвое. По данным МЧС, угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует.

Пожар в Солнечногорске.

- Есть пострадавшие? - спрашиваю.

- Нет.

- Людей эвакуировали?

- Нет. Не проводилась эвакуация. Люди сами покинули здание.

О причинах пожара спасатели пока не говорят, а вот в соцсетях местные жители обсуждают, что это был поджег. Причем говорят, что совершил его владелец.

- По решению суда начался снос ТЦ «Солнечногорский Пассаж», спустя час, по предварительной информации, владелец осуществил поджег, - рассказал «Комсомольской правде» член общественной палаты Солнечногорского района Евгений Лашкевич.

Как стало известно, собственник в 2000 годах построил торгово-развлекательный центр возле автостанции, а лишь после ввода здания в эксплуатацию стал оформлять аренду земельного участка. Администрация Солнечногорского муниципального района подала в суд иск о признании 2-этажного здания с мансардой самовольной постройкой. Арбитражный суд еще в 2017 году обязал собственника снести самовольно возведенную постройку. Но владелец отказывался и продолжал работу до 17 июля 2018 года.

- Утром приехали экскаваторы и стали сносить здание. Предварительно здание было обесточено, людей вывели. Позже стали распространять информацию якобы от судебных приставов, что владелец дал указание сжечь здание, - говорит Евгений Лашкевич.

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