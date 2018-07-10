Как я стояла в очереди за умной колонкой «Яндекса»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-10T23:13:40+03:00

Не больше двух штук новинки в одни руки. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Заветный гаджет нашему обозревателю так и не достался, зато в очереди за ним она получила массу впечатлений [видео]

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В «Яндексе» стартовали продажи колонки с Алисой. О существовании этой колонки и том, что на неё страшный ажиотаж - из Яндекса же и узнала. Информация про то, что «Завтра начинаются продажи Яндекс-станции» висела весь день в топе. Не главной, конечно, новостью, но второй.

Что это за колонка и зачем она нужна за десять тысяч - не поняла. Но раз двадцать тысяч человек хочет - значит, это кому-нибудь нужно. Утром встала, думаю, ой, нафиг надо, не пойду. Открыла комп, а там написано, вот, в связи с фантастическим спросом колонки отпускают только по две в руки. Ну, раз так, собралась, поехала в офис Яндекса. По дороге от метро Парк культуры попадались счастливые юноши, несущие, как девушки коромысло, по пакету с надписью «Яндекс» в каждой руке.

Так выглядит "Яндекс.Станция".Фото: vk.com

- Скажите, зачем нужна такая колонка, - спросила счастливого мужчину на остановке.

- Да, в принципе, ни за чем, - ответил мужчина. - Просто я блогер Спрут. Сделаю обзорчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/659702" frameborder="0"></iframe> Блогер Спрут о колонке.Евгения КОРОБКОВА

Задаю аналогичный вопрос толстенькому мужичку.

- И не говорите, совершенно искусственный спрос, - говорит мужичок. - Неудобные, ужас. Зачем мне Алиса, когда есть Сири в айфоне? Придётся новую программу устанавливать... короче, смысла никакого.

Глядит с любовью на покупку и уходит.

На улице Тимура Фрунзе предлинная очередь модных людей, преимущественно, мужчин. Женщины есть, но только как дополнительные руки для приобретения ещё двух колонок. Тянется к магазину-музею Яндекса. Пыталась узнать, зачем они тут стоят.

- Ага, так мы тебе и сказали, что четыре часа низачем, - отвечает один.

- За фаном стоим, - отвечает другой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/659703" frameborder="0"></iframe> Стоятели очереди о том, зачем стоят.Евгения КОРОБКОВА

Третий лицо отворачивает. Мне, говорит, нельзя светиться, я сотрудник Яндекса.

- Что, - говорю, - вам как сотруднику нельзя на складе взять?

- Нет, - отвечает, - нам все на работе сказали: в порядке общей очереди.

Ок, встала в очереди хвост. Сзади подошли ещё два сотрудника Яндекса. Муж и жена, оба в синих кроссовках.

- Ну объясните уже, наконец,- прошу у них, - зачем эта колонка нужна.

- Перед коллегами хвастаться, - отвечает за мужика жена. - Он утром не хотел брать, а на обед сходил - сразу захотел.

- Ок, - говорю, - а мне тогда зачем?

- А вам низачем, - откликается дяденька спереди. - возьмите зонтик и уходите отсюда.

Очередь перед магазином постоянно увеличивается.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Яндекс хорошо подготовился к очереди. Бесплатно угощает стоящих кофе с бургерами, а на случай дождя выложили у входа отличные зонтики. К моему приходу все разобрали, только один остался. Чёрный такой, асимметричный, с надписью «Яндекс».

- Отличный зонт, - похвалила жена сотрудника Яндекса, когда я вернулась с добычей, - у нас такого нет. Нам на последний корпоратив только дождевики раздавали. Но они были хуже. Намного.

В четыре часа я уже было начинаю подумывать, что пора двигать, но очередь засуетилась. Оказывается, на авито уже продают такие станции. Не по десять, а по пятнадцать тысяч. И ехать надо аж в Бибирево. Нет, стоим, не уходим.

Колонки уже начали перепродавать в интернете

Выходят сотрудницы «Яндекса» Елена Брандт и ещё кто-то с печальными лицами. Направляются к последней трети очереди.

- Вы знаете, - сообщают, - все берут по две колонки.

- Неужели зря стояли? - волнуемся мы.

- Нет-нет, если все будут брать по одной, вам хватит, - успокаивает Елена.

- А если по две? - беспокоимся.

- На этот случай оставьте нам свои е-мейлы, - отвечают гонцы. - Как только привезут вторую партию, вы узнаете об этом первыми.

- Фууууу, - отвечаем.

- Ничо не фу, - возражает сотрудница. - всего полтора месяца ждать. И в очереди стоять не надо. И привезут разных цветов колонки, а не только чёрные, как сейчас.

Очередь волнуется. Как так, через полтора месяца уже дефицита никакого не будет. Так неинтересно.

- Будет, будет! - успокаивает яндекс-работница. - Придет ограниченный тираж. А кто не в списках, тот только через три месяца получит!

- А, ну тогда ладно, - соглашаемся мы. Формируется очередь на предзаказ. Тому, кто в очереди - полагается подарок - полгода пользования сервисом «яндекс плюс» и ещё черненькая наклеечка. Правда, наклеечка быстро заканчивается и в очереди шутят, что на неё тоже формируется предзаказ.

Черненькая наклеечка - бонус отстоявшим в очередиФото: Евгения КОРОБКОВА

Таким образом, за четыре часа стояния я получила:

гамбургер

Кофе

Зонтик-яндекс

Наклеечку черненькую

Полгода пользования сервисом

И по шее.

Про «по шее» расскажу отдельно. Очередь собралась либеральная-либеральная. Обсуждает голодовку Сенцова, осуждают выборы, осуждают Путина и особенно - осуждают совок.

- Как хорошо, что мы не в совке, - рассуждает собеседница. - я вот помню, однажды за водкой стояла. Хотела без очереди пройти, так мне одна бабка всю руку расцарапала.

Я думаю, интересно, как ведёт себя либерально-интеллигентная очередь. Пытаюсь пройти вперёд со словами «Я только спросить».

- А по хлебалу не хочешь? - куртуазно отвечает мальчик в толстовке с розочками.

- Куда лезешь, я тебе сейчас телефон разобью, - угрожает толстый мальчик.

- Ах ты сука, - звереет мужчина в дорогом костюме. — Спросить она! Журналистка хренова! В больнице спрашивать будешь.

Весьма некуртуазно хватает меня за воротник и выбрасывает из очереди, предварительно ударив по шее.

- Ну, зачем же так, она же снимает, - отвечает кто-то.

- Ничего, сотрёт, - зловеще сообщает мужик. - у меня магнит есть, мы ее размагнитим. Роется в кожаном портфеле.

К счастью, появляется пиарщик Матвей и директор по экспериментальным продуктам Константин Круглов. У Константина на футболке нарисована станция в разрезе. Оказывается, в магазинчик есть вход с другой стороны. Через него никого, правда, не впускают, а только выпускают покупателей. Меня проводят внутрь магазина, где уже отоваривается интеллигентный мужик в пиджаке, давший мне по шее.

У него отваливается челюсть.

- Вот сука, пробралась-таки, - говорит интеллигентный мужик и показывает средний палец.

Яндекс представил свою Станцию.

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