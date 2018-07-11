Экс-возлюбленная избитого депутата Жигарева: «Я не пустилась в бега. Домой не возвращаюсь. Мне угрожают…»

СЕГОДНЯ 00:35 2018-07-11T01:02:40+03:00

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Сейчас бывшая любовница избитого депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева, наверно, самая разыскиваемая девушка Москвы. Напомним, что 24-летняя фотомодель Ольга Синтюрёва влипла в скандальную историю. Воскресным вечером 8 июля на депутата напал неизвестный кавказец. Здоровяк выкинул Жигарева из «Мерседеса», за рулем которого сидела его бывшая любовница, и разбил политику голову. У депутата с моделью был роман, они даже полгода жили вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/659713" frameborder="0"></iframe> Депутата избили, но пенсия ни при чем.«Санта-Барбара» отдыхает. Женатый депутат потребовал от юной модели вернуть ему подарки - шубу и Мерседес. А получил в челюсть

И вот в половину одиннадцатого ночи зазвонил мой мобильный. Это звонок от той самой Ольги. Она рассказала «КП» о происходящем после драки.

- Листала новости и увидела слух о том, что я пустилась в бега. Так вот я не скрываюсь, я нахожусь в Москве. Я не ночую дома из-за того, что мне страшно. Были угрозы о том, что со мной сделают, если я буду находиться дома. На работу я тоже не хожу, взяла отпуск за свой счет. Сегодня написала записку. Руководители мои предупреждены. Они понимают ситуацию, в которой я нахожусь.

У модели был с депутатом романФото: из личного архива

- Вы же фотомодель?

- Когда-то работала фотомоделью. Сейчас нет. Делаю это для личного интереса в качестве хобби. Деньги этим я не зарабатываю.

- Вам сейчас страшно.

- Да... Ну как сказать. Эмоции не совсем приятные. Со мной такое впервые. Мне звонил генпрокурор Северного округа. Он уточнил, не сбежала ли я куда-то. Я сказала, что нет. У меня дома был отпуск. Но мне не сказали никуда явиться. Никакой повестки не дали. Мне никто не звонил на телефон, что нужно приехать к следователю.

- На улице Полины Осипенко, где было нападение на Жигарева, вы там живете?

- Нет, там живет моя мама. Я жила с Сергеем Александровичем.

В Москве Депутата ЛДПР Сергея Жигарева избил парень его бывшей девушки.

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Скандальная история развернулась на севере столицы в десять часов вечера 8 июля. Депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева выкинул из машины незвестный (по данным источника, кавказец по имени Тимур) и жестоко избил (подробности)