Не хочу в музей, не хочу в стриптиз, лучше мы с тобой поиграем в квиз*

СЕГОДНЯ 01:41 2018-07-11T01:42:43+03:00

Корреспонденты «КП» решили быть в тренде и испытали на себе один из самых модных видов досуга

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Название для своей команды мы выбрали (а точнее, подсмотрели) заковыристое - «Доктор наук профессор Шварценгольд». Чтобы сразу показать свое интеллектуальное превосходство и ведущему жизнь усложнить. Перед самым началом игры к нам присоединились девушка и парень лет 25. Оба айтишники и частые посетители таких интеллектуальных баталий.

- Это уже моя 20-я игра, - похвасталась девушка. - Вот и коллегу подсадила.

- Не посрамим родную «Комсомолку»! - гаркнул мой коллега Паша и победоносно вскинул кулак к небу.

Но вопросы были сложные, мелодии - непопулярные (тема игры - «Музыка»). В какой-то момент даже Паша сдался и украдкой полез за подсказками в телефон.

- Опера «Руслан и Людмила», - тихонько читал он с экрана, не обращая внимания на суровые взгляды, которые в него метали организаторы, - пользоваться телефоном на квизах строго запрещено.

Последней каплей стал конкурс «Они еще и поют?». Две минуты наш слух мучило гнусавое исполнение «Каракума», но вот кто издает эти волшебные звуки - было решительно неясно!

- Да это же Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухаммедов! - с неотразимой улыбкой провозгласил ведущий. - Президент Туркменистана!

В итоге мы заняли почетное пятое место (из 10). Денежных призов за это не полагалось. А вот команда победителей унесла с собой 15 тысяч рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем сюда приходят клерки?

Версия корреспондента Павла КЛОКОВА:

Стало модно выпивать интеллектуально

Лиза девушка интеллигентная и поэтому упустила один важный момент. Но если говорить прямо и по-русски, то квиз - это викторина, во время которой можно бухать. Клиенты баров и ресторанов делятся на команды и, попивая что-нибудь горячительное, отвечают на вопросы ведущих. Идеально, не правда ли? Особенно в пятницу вечером. Или в субботу.

Проходят темные времена, когда друзья просто собирались в баре и тупо колдырили. Сейчас стало модным квасить интеллектуально.

Перед тем как отправиться на квиз, я полез на сайт организаторов и выяснил, что темой вечера будут «Улицы Москвы». Чтобы не опозориться, почитал статьи москвоведов. Прошерстил Википедию. Полистал Гиляровского. А в баре узнал, что перепутал даты. «Улицы Москвы» будут в следующий раз - через две недели. А пока - «Музыка всех времен и народов».

Меня неожиданно назначили капитаном и даже дали кличку Неустрашимый. Подошла официантка, но никто из моей команды спиртного не заказал. Кофе, чай, кола... Чтобы не выглядеть алкашом, пришлось и мне взять эспрессо.

Поиграть в квиз приходят люди всех возрастов. Но чаще всего - от 25 до 50. Люди, уставшие от душных офисов и казенных контор. Никому из них не жаль денег за участие в квизе. Да и разве это деньги? 500 рублей. В этом заведении, где мы были, столько стоит жженый баклажан с соусом «Баже». Но никакой баклажан не заменит тот веселый азарт, который испытываешь во время игры.

Версия команды-победительницы:

Главное - не выиграть, а время хорошо провести

Команда, сорвавшая куш в этом турнире, - настоящая знаменитость в мире квизов, ходят на игры по 3 - 4 раза в неделю и почти так же часто выигрывают.

- На самом деле мы приходим не ради победы, - объяснял один из членов команды, 30-летний рекламщик Дмитрий. - Это не то место, где надо показывать интеллект. Для этого есть, например, версия «Что? Где? Когда?» - вот там сложные вопросы. Туда идут помериться знаниями, логикой. А сюда - хорошо время провести. Кому-то нравится в кино ходить, кому-то водку пить, а нам вот - квизы.

Все члены команды перезнакомились на других викторинах. И теперь постоянно поддерживают связь в социальных сетях. Есть у них даже своя «квизовая богиня», девушка лет 30, которая ведет блог про интеллектуальные викторины. В общем, целая субкультура.

А в своей будничной жизни они пиарщики, аудиторы, ритейлеры. Или, как они сами иронизируют, «планктончик, белые воротнички». Кстати, почти все - люди семейные, но своих супругов на игры почему-то не берут.

- Просто у меня с мужем не совпадают интересы в этом плане, - пожимает плечами ритейлер Анна. - Я пыталась его приобщить к своему хобби, но ему это неинтересно.

- Это хороший способ отключить голову от рабочих дел! - подхватывает аудитор Олег. - Выключаешь телефон и все - два часа тебя больше ничего не беспокоит. Как будто на другую планету попал.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Здесь можно найти вторую половинку»

Анна ХНЫКИНА, психолог:

- Появление квизов и других развлечений в Москве - для людей как глоток свежего воздуха. Вспомните, что было раньше. Кроме казино, ничего. Москвичи в основном шли после работы в бар, напивались и потом целую неделю вспоминали об этом. Сегодня масса вариантов, как провести свой досуг. И игра, в форме которой проводят квизы, пользуется особенной популярностью. Потому что нам нравится соревноваться. И речь идет не только об офисных работниках, но и обо всех остальных. Более того, кто-то использует такие мероприятия, чтобы познакомиться. Найти друга. Или вторую половину.

КОНКРЕТНО

Куда податься?

«Квиз-плиз»

Игры проводятся практически каждый день, иногда даже одновременно в двух местах (ближайшие будут 12, 13 и 14 июля). Как правило, темы заданий заранее не сообщаются, но бывают и тематические викторины о музыке или кино. Одна игра длится 2 часа. В команде - от 2 до 9 человек. Стоимость - 500 рублей.

Зарегистрировать команду можно на сайте quizplease.ru.

Интеллектуальный турнир «Компот»

А на этих турнирах можно и подзаработать. Если в остальных квизах победителям обычно вручают бутылку шампанского или сертификат на бесплатную игру, то здесь приз - до 20 тысяч рублей. Стоимость - 500 рублей. Следующая игра - 17 июля.

Зарегистрировать команду можно на сайте kompot-game.ru.

«Эйнштейн Party»

Эти квизы любят за большой охват тем - от периодической системы Менделеева до цвета волос Ким Кардашьян. В команде от 2 до 10 человек. Стоимость - 500 рублей. Ближайшие игры - 12 и 17 июля.

Зарегистрировать команду можно на сайте albertparty.ru.

IQ Battle

Единственная бесплатная интеллектуальная игра. По словам организаторов, максимально похожая на легендарную «Что? Где? Когда?». Нет только дресс-кода и черных ящиков. Следующая игра - 22 июля.

Зарегистрировать команду можно на сайте iq-battle.ru.

«МосКвиз»

Еще один популярный у москвичей квиз, хотя игры проводятся не так часто. В одной игре обычно соревнуется 20 - 25 команд. Стоимость - 500 рублей. Следующая игра - 26 июля.

Зарегистрировать команду можно на сайте www.mosquiz.ru.

КСТАТИ

Как еще снимают стресс офисные работники

- Популярное развлечение у москвичей - хоррор-квесты. На них можно и мозги размять, и адреналином зарядиться. Один из самых страшных - квест «Одержимость» (подробно - на moscow.claustrophobia.com). По сценарию участники попадают в мистический особняк с привидениями, из которого им предстоит выбраться.

- В «Расфигачечной» (подробно - на debosh.me) можно разнести что-нибудь кувалдой. И при этом неограниченно материться. Вообще тут есть дебош на любой карман. За 2500 рублей дадут погромить стеллаж с горой посуды, за 7900 - в твоем распоряжении целая комната.

*Квиз - интеллектуальная командная игра-викторина.