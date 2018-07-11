Концертный зал в парке "Зарядье" в Москве откроется в День города выступлением Анны Нетребко

СЕГОДНЯ 13:01 2018-07-11T13:07:14+03:00

При этом в ближайшие дни в Концертном зале парке "Зарядье" состоится Moscow Urban Forum 2018

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Как "вишенку на торте" ждали концертный зал в парке "Зарядье" в Москве. Он станет площадкой мирового уровня с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами общей вместимостью порядка 4000 мест. Строительство завершено, в залах смонтированы кресла, осталось собрать уникальный орган и звать на концерты москвичей и гостей столицы. Первые концерты станут подарком жителям Москвы в День города - 8 сентября 2018 года. Об этом мэр столицы сообщил 11 июля во время посещения концертного зала "Зарядье".

- Закончено строительство уникального концертного зала "Зарядье". Это большое событие в культурной жизни Москвы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Через неделю тут состоится международный урбанистический форум, посвященный градостроительному развитию, и перед Днем города будет официальное открытие концертного зала, - сказал Сергей Собянин.

Концертный зал в парке "Зарядье" в Москве откроется в День городаФото: Алиса ТИТКО

Концертный зал находится в парке "Зарядье". Особенностью являются фасады, два из которых "погружены" в наклонный рельеф местности, а также кровля здания – крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен "стеклянная кора". Проход к зданию возможен как со стороны Китай-города, так и со стороны парка.

Но удивит концертный зал не только фасадами, но и пространством зрительских фойе. Для их оформления использовали панорамные стекла, пол покрыт натуральным гранитом, потолок облицован 2D панелями из искусственного камня со встроенным освещением.

Но главное - это акустика, которую создал лучший проектировщик мира Ясухиса Тоёта, создававший концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и центр искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке.

- Напольное покрытие сцены собрано из аляскинского желтого кедра, который обеспечит качественную акустику, - рассказали рабочие.

Фишкой станет трансформация зала. За 30-40 минут его можно полностью переделатьФото: Алиса ТИТКО

Для создания идеального звучания, по словам мэра Москвы, потребовалось более 15 тысяч уникальных акустических панелей весом от 150 до 600 кг с элементами дерева.

В концертный зал уже привезли уникальный орган из Франции. По количеству регистров (85) является одним из самых больших инструментов в России и Европе. Орган собирали вручную по старинным технологиям – специально под параметры концертного зала "Зарядь". Сейчас проходит его установка.

Фишкой станет трансформация зала. За 30-40 минут его можно полностью переделать, убрав кресла, театральную яму - партер может превращаться в сценический пол. Утром здесь можно будет провести "Елку для детей", а вечером органный концерт. Причем концерт смогут транслировать на весь парк "Зарядье" с помощью медиаэкрана в форме трапеции, который встроен в фасад из натурального камня.

Через неделю тут состоится международный урбанистический форум, посвященный градостроительному развитиюФото: Алиса ТИТКО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- большой концертный зал сможет вместить до 1 600 посетителей;

- малый зал рассчитан на 400 мест (включая балкон).

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ

Уже известно, что 8 сентября в концерте-открытии примут участие звезды мировой оперы: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес в сопровождении оркестра Мариинского театра. Прозвучат популярные произведения зарубежной и русской классической музыки.

- Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам. Трансляция концерта будет вестись на теле- и интернет-каналах, - сообщили в мэрии Москвы.

Следом 9 сентября пройдет еще один концерт с участием Ильдара Абдразакова, Красимиры Стояновой, Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра (дирижер – Риккардо Мути). На этот концерт билеты можно будет купить с 16 июля на официальном сайте зала "Зарядье".

КСТАТИ

Парк "Зарядье" открыли в прошлом году и его уже посетило более 7 млн москвичей и гостей столицы. Большой популярностью пользуются не только ландшафтная зона, но и павильоны. Посетители могут совершить "Полет над Москвой", спуститься в подземный музей, заглянуть в "Ледяную пещеру".