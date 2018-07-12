Дело судмедэксперта, который нашёл в теле погибшего ребёнка 2,7 промилле алкоголя, передали в суд

СЕГОДНЯ 13:31 2018-07-12T15:50:19+03:00

Михаила Клейменова будут судить по статье «халатность» - за то, что загрязнил образцы

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Судмедэксперта, который делал заключение по скандальному делу «пьяного мальчика», все-таки будут судить. Материалы уже передали в суд.

Напомним, в апреле 2017 года в Балашихе погиб 6-летний Алёша Шимко. Машина сбила мальчика прямо во дворе, недалёко от его подъезда. Дело прогремело на всю страну, когда стали известны результаты судмедэкспертизы: в организме умершего ребёнка нашли 2,7 промилле алкоголя - убойная доза. Родители мальчика заявили, что результаты сфальсифицированы. Делавший экспертизу судмедэксперт Михаил Клейменов настаивал, что это достоверные данные. Следственный комитет начал проверку.

Машина сбила мальчика прямо во дворе, недалёко от его подъезда

Задавившая ребёнка 31-летняя Ольга Алисова получила три года колонии-поселения, кроме этого она должна выплатить семье Шимко 2,5 млн. рублей. Параллельно в ходе расследования было установлено, что судебно-медицинский эксперт Клейменов все-таки допустил ошибку. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность».

- При отборе образцов крови, в нарушение установленного порядка, он использовал металлический черпак, - озвучили выводы следствия в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. - Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании.

Ольга Алисова получила три года колонии-поселения

Напомним, родители Алёши Шимко считают, что эксперт допустил «ошибку» сознательно - намекали, что он мог быть ангажирован со стороны Ольги Алисовой. В ходе расследования это не подтвердилось.

По статье «Халатность» в нынешней редакции обвинения Михаилу Клейменову грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.

Процесс будет идти в Железнодорожном городском суде. В Мособлсуде «Комсомолке» подтвердили, что материалы уже поступили, но дата первого заседания ещё не назначена.

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