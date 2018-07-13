Борщевик выкосят штрафами

СЕГОДНЯ 02:07 2018-07-13T02:08:09+03:00

- А ведь, говорят, эта гадость сильно ядовитая. Как пройти и не обжечься? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

О вреде борщевика говорят каждое лето. Речь не обо всех разновидностях этого растения (есть и вполне безобидные), а именно о борщевике Сосновского - его в средней полосе каждый знает. При попадании сока этого растения на кожу возникают тяжелые ожоги - вторую степень можно запросто получить. Лечатся они тяжело, пятна порой не исчезают по нескольку лет. А у аллергиков бывают иногда такие реакции, что дело до реанимации доходит. В общем, любой дачник, сельский житель и даже школьник, выезжающий на каникулы за город, знает: увидел борщевик - обойди стороной.

Бороться с ним практически невозможно - растет везде, вытесняет все живое вокруг. Недаром в отношении этого зеленого недруга в сельском хозяйстве вполне официально применяется термин «эпидемия».

Проблемой озаботились власти Подмосковья. У кого на участке обнаружат этого вредителя - тому штраф. Собственникам-юрлицам, например фермерским хозяйствам, - до миллиона рублей. Простым дачникам - до 5 тысяч.

По словам главы подмосковного минсельхоза Андрея Разина, законопроект об этом уже подготовлен и до конца года будет принят.

- Что позволит ответственнее относиться к своим территориям, - отметил министр.

Накладывать штрафы будут административные комиссии органов местного самоуправления. В бюджете Подмосковья на борьбу с вредителем выделено около 300 млн. руб.

- Хотел бы я видеть ту программу! - рубанул дачник Владимир из Дмитровского района. - Вот у нас в Костинском поселении даже рядом с администрацией борщевик растет пышным цветом. Нужны спецрекомендации для дачников, вывесить их на доске объявлений! Люди же не специалисты.

Сам Владимир объявил вредителю войну. Выкашивает не только свои полтора десятка соток, но и за забором - еще соток по 10 с двух сторон.

- Я его кошу до того, как начнет цвести, - рассказывает дачник. - Попадаются и очень толстые стебли:

2 - 3 см в диаметре, я их топориком. Надо учитывать, что борщевик очень живучий. Может, и будучи срезанным, дать семена. Лучше пораньше скашивать.

Выходя на бой, надо не забывать об экипировке.

- Надеваю резиновые сапоги, плотные брюки, куртку, резиновые перчатки и обязательно маску - строительную, с очками. Вроде закрыт кругом, как в костюме химзащиты, но брызги этого сока летят будь здоров и находят лазейку. После каждой косьбы получаю ожоги - на шее, руках.

Но несмотря на усилия, на следующий год борщевик прорастает снова. По мнению Владимира, штрафовать - это правильно. Собственник сам должен отвечать за то, что у него на территории. Хоть дачник, хоть администрация поселения. Наверняка с введением штрафов появится и услуга по выкашиванию этого растения, чтобы не платить как минимум в три раза больше в виде штрафа.

Откуда взялся, как бороться, когда использовать

- Борщевик у нас появился до войны, привезли его из Южной Америки в качестве корма для крупного рогатого скота, - рассказал в эфире «Радио КП» председатель Ассоциации аграрных журналистов России Игорь Абакумов. - Его активно применяли при Хрущеве, при Брежневе - но тогда за ним следили, чтобы он не распространялся. А в 90-х, когда финансирование сельского хозяйства сократилось, все пошло на самотек. Распространялся на колесах машин, на тентах большегрузов. Красивые зонтики срезали дачники, перевозили, а потом выбрасывали...

Не все знают список своих аллергенов, поэтому лучше к борщевику не приближаться. Вплоть до отека Квинке может случиться, и человек задыхаться начинает. Борщевик надо уничтожать до цветения - это самый опасный его период, в нашей полосе это май, начало июня. Растение срезать, место перепахать. Если небольшой участок, его надо укрыть пленкой, желательно темной - мало ли, корешки остались, - и борщевик сгорит под солнцем. Стебли лучше сжигать. Это не такое опасное растение, если знать, как с ним обращаться. Между прочим, используется в народной медицине: при заболевании желудочно-кишечного тракта, для повышении потенции.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

- У борщевика очень высокая производительность семян. Они разносятся в основном автотранспортом, - заявил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. - Тула, Рязань, Москва, Смоленск - все Нечерноземье и Черноземье заражено. В основном он растет вдоль федеральных трасс. Семена попадают на дороги, потом колеса. Так, на колесах, и до дачных участков доходят.

- Ожоги вызывает содержащееся в борщевике вещество кумарин, - пояснила нам кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скарагудаева. - Больше всего его накапливается перед началом цветения. Начало лета - самое опасное время. Сам по себе сок борщевика ожогов не вызывает. Но он резко увеличивает чувствительность кожи к солнцу. В течение трех дней и даже позже (но особенно опасны первые часы), если выйти на солнце, можно получить сильный солнечный ожог. Очень тяжелый, он плохо поддается лечению, интоксикация возникает, температура может быть до 40, последующая пигментация кожи…

РЕЦЕПТ СЛУШАТЕЛЯ РАДИО «КП» (97,2 FM)

«Надо его обмануть»

- Борщевик - растение однолетнее. Если вы будете, не дав ему отцвести и сбросить семена, резать и резать, он все равно будет несколько лет расти, у него очень глубокий корень. Надо дать ему отцвести, но обмануть. Когда борщевик вырастает на метр с небольшим, берем нож и срезаем боковые зонтики, оставляя один, центральный. Обматываем его марлей и снизу завязываем. Борщевик созревает, осыпает семена в марлю, понимает, что он сделал свое дело, и умирает вплоть до корня, а на следующий год уже не вырастет. А эту шляпку потом вы срезаете и сжигаете, и в этом месте борщевика не будет, - советует Николай из Твери.