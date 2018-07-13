2018-07-13T12:55:01+03:00
Звезды

Тимати и Егора Крида, станцевавших на крыше внедорожника в Москве, могут арестовать на 15 суток

Поп-исполнители устроили ночной импровизированный концерт - фанаты заблокировали улицу в центре столицы [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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По действующей процедуре, сотрудники полиции должны взять у обоих фигурантов письменные объяснения. Но ни того, ни другого они найти пока не могутПо действующей процедуре, сотрудники полиции должны взять у обоих фигурантов письменные объяснения. Но ни того, ни другого они найти пока не могутФото: Михаил ФРОЛОВ
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На известных поп-исполнителей Тимати и Егора Крида завели сразу четыре административных дела. Таковы предварительные итоги «шоу», которые звездные мальчики устроили три недели назад в центре Москвы.

21 июня Тимати открывал на Большой Дмитровке салон красоты. На ночную презентацию явилось несколько сотен поклонников (в основном поклонниц), которые очень быстро заполонили улицу, заблокировав автомобильное движение. Затем у входа в салон припарковался огромный внедорожник, в котором стояли мощные динамики. Из толпы на крышу машины выскочили лидер Black Star Mafia Тимати со своим подопечным - Егором Кридом. В колонки включили одну из их совместных песен, а парни начали танцевать, раскачивая машину. Толпа завелась, заревела. Местные жители потом жаловались, что из-за басов, которые выдувала колонка, в окнах дрожали стекла. Застрявшим в человеческом потоке автомобилистам пришлось простоять на Большой Дмитровке около получаса.

Видео «шоу» Тимати выложил в своем Instagram. Когда эта запись начала распространяться в соцсетях, к руководству московской полиции с просьбой принять меры обратились сразу несколько общественных организаций.

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Тимати и Егора Крида, станцевавших на крыше внедорожника, могут арестовать на 15 суток
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- Я насчитал сразу четыре статьи КоАП, которые были нарушены поп-исполнители, - рассказал «Комсомольской Правде» юрист, член Общественного совета ГУ МВД по Москве Александр Хаминский. - Вчера мне пришли официальные ответы, что административные дела возбуждены.

Чем это грозит артистам? Прописанными в Кодексе об административных нарушениях штрафами их вряд ли можно напугать, но помимо денежного наказания обоих могут отправить и в спецприемник. Теоретически.

Например, наказание за «организацию массового пребывания граждан, повлекших нарушение общественного порядка» - штраф до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток. За «мелкое хулиганство» - 1 тысяча рублей штрафа или арест на те же 15 суток. За «нарушение правил стоянки транспортных средств» (то бишь блокировку улицы) - могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, а за «нарушение «Закона тишины» - на 2 тысячи.

Источники в правоохранительных органах подтвердили «КП», что на Тимура Юнусова (это имя Тимати по паспорту) и Егора Булаткина (он же Крид) заведены административные дела. Однако по действующей процедуре, сотрудники полиции должны взять у обоих фигурантов письменные объяснения. Но ни того, ни другого они найти пока не могут.

- Участковый, на участке которого произошли эти правонарушения, пытался выйти на связь с музыкантами, но у него не вышло, - говорит Александр Хаминский. - Поэтому он направил им по почте письменное уведомление о необходимости явиться. Дело взял под свой личный контроль руководитель ОВД Тверского района Москвы.

Получить комментарии самих артистов пока не удалось.

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