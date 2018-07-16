Взрыв на улице Авиационная в Москве - взорвалось кафе, а не автосервис
- Я работал, только машину домыл, - рассказал «КП» один из очевидцев произошедшего, сотрудник автомойки Фарух. - Услышал взрыв и выбежал сразу на улицу. Клиент мой уже в машине сидел, он тоже с места рванул сразу же.
- Это у вас на мойке что-то взорвалось? На сервисе?
- Не у нас точно. В кафе взрыв был, а нас ударной волной.
В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса.Андрей Минаев
Трое из четверых мойщиков госпитализированы. Так же, как и сам хозяин. Никто из клиентов не пострадал.
При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человекФото: Андрей МИНАЕВ
Сколько людей в момент взрыва было в кафе - пока не известно. Но на место приехало 9 машин скорой помощи. И 5 пожарных расчетов. Возгорание очень быстро ликвидировали.
В настоящий момент прибыли сотрудники СК Москвы.
То, что взрыв прогремел именно в кафе (восточная кухня) подтвердил один из сотрудников полиции, не назвавший свое имя.
В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса.Дина КАРПИЦКАЯ