Взрыв на улице Авиационная в Москве - взорвалось кафе, а не автосервис

СЕГОДНЯ 17:42 2018-07-16T18:18:18+03:00

То, что взрыв прогремел именно в кафе подтвердил один из сотрудников полиции Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человек [видео]

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- Я работал, только машину домыл, - рассказал «КП» один из очевидцев произошедшего, сотрудник автомойки Фарух. - Услышал взрыв и выбежал сразу на улицу. Клиент мой уже в машине сидел, он тоже с места рванул сразу же.

- Это у вас на мойке что-то взорвалось? На сервисе?

- Не у нас точно. В кафе взрыв был, а нас ударной волной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/660442" frameborder="0"></iframe> В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса.Андрей Минаев

Трое из четверых мойщиков госпитализированы. Так же, как и сам хозяин. Никто из клиентов не пострадал.

При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человекФото: Андрей МИНАЕВ

Сколько людей в момент взрыва было в кафе - пока не известно. Но на место приехало 9 машин скорой помощи. И 5 пожарных расчетов. Возгорание очень быстро ликвидировали.

В настоящий момент прибыли сотрудники СК Москвы.

То, что взрыв прогремел именно в кафе (восточная кухня) подтвердил один из сотрудников полиции, не назвавший свое имя.