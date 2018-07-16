2018-07-16T18:18:18+03:00
Происшествия

Взрыв на улице Авиационная в Москве - взорвалось кафе, а не автосервис

При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человек [видео]
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
То, что взрыв прогремел именно в кафе подтвердил один из сотрудников полицииТо, что взрыв прогремел именно в кафе подтвердил один из сотрудников полицииФото: Дина КАРПИЦКАЯ
Изменить размер текста:

- Я работал, только машину домыл, - рассказал «КП» один из очевидцев произошедшего, сотрудник автомойки Фарух. - Услышал взрыв и выбежал сразу на улицу. Клиент мой уже в машине сидел, он тоже с места рванул сразу же.

- Это у вас на мойке что-то взорвалось? На сервисе?

- Не у нас точно. В кафе взрыв был, а нас ударной волной.

В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса.Андрей Минаев

Трое из четверых мойщиков госпитализированы. Так же, как и сам хозяин. Никто из клиентов не пострадал.

При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человек Фото: Андрей МИНАЕВ

При взрыве на улице Авиационная в Москве пострадали несколько человекФото: Андрей МИНАЕВ

Сколько людей в момент взрыва было в кафе - пока не известно. Но на место приехало 9 машин скорой помощи. И 5 пожарных расчетов. Возгорание очень быстро ликвидировали.

В настоящий момент прибыли сотрудники СК Москвы.

То, что взрыв прогремел именно в кафе (восточная кухня) подтвердил один из сотрудников полиции, не назвавший свое имя.

В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса.Дина КАРПИЦКАЯ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Дорогу в аэропорт Остафьево построят в 2019 году
Столичные школьники стали победителями Международной математической олимпиады
В Москве открыли сад имени Анны Политковской
На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля
Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября
В подмосковной Шатуре насмерть сбили пешехода
Преподаватели смогут проводить учебные занятия в Третьяковке бесплатно
Камеры с системой распознавания лиц появятся в подмосковных автобусах
Сергей Собянин зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы
Собянин поручил закупить бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавируса
В больнице имени Вересаева открылись стационары кратковременного пребывания
На западе столицы полностью благоустроили парк 50-летия Октября
Мошенник обманул москвичку на 1,1 миллион рублей при продаже билетов на ЧМ-2018
В Москве вместо монорельса появятся висячие сады
На станции метро «Владыкино» погиб пассажир
В столице пройдет акция «День без турникетов»
Большую кольцевую линию метро соединят с первой линией Московских центральных диаметров
Все жильцы первых сносимых пятиэтажек программы реновации согласились на переезд
Льготники смогут бесплатно ездить в электричках по соцкартам
С начала 2018 года в московском метро продано более 2,5 млн карт «Тройка»
Московское метро и МЦК в ночь на 12 июля будут работать дольше
В Новой Москве обновили лифты в жилых домах
В парке «Зарядье» появятся люки с животными и растениями
В Москве откроется вторая школа для пациентов с расстройствами памяти
Более 20 тысяч свадеб состоялось в Подмосковье в первой половине 2018 года