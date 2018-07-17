Московский урбанистический форум в парке "Зарядье": Деловая программа, городской фестиваль и премии за лучшие проекты

СЕГОДНЯ 09:00 2018-07-16T23:30:44+03:00

В ближайшую неделю столица встречает гостей из разных стран на MUF 2018 [видеотрансляция]

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Во вторник, 17 июля, в парке "Зарядье" у стен Кремля стартует Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2018 (MUF). Он продлится до 22 июля включительно.

Напомним, Московский урбанистический форум проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов.

В этом году тема форума - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Традиционно урбанфорум объединил сразу несколько форматов - деловую программу, городской фестиваль MUF Fest, лаборатории городских инициатив.

Деловая программа продлится два дня, 17 и 18 июля. В концертном зале "Зарядье" выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Эксперты обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, будущее крупнейших городов и агломераций, адаптацию инфраструктуры к меняющимся требованиям - экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.

А городской фестиваль MUF Fest 2018 пройдёт в "Зарядье" с 17 по 22 июля под девизом «Связывая поколения». На более чем 100 мероприятий - свободный вход. Программа состоит из трёх частей - образовательной, спортивной и развлекательной. Во время фестиваля желающие побывают на кинопоказах, спектаклях, мастер-классах для детей, дискуссиях и лекциях звезд мировой урбанистики. Подробная афиша мероприятий и регистрация на некоторые из них - на сайте форума.