Дачные участки станут избирательными

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T22:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва готовится к выборам мэра. Напомним, голосование состоится 9 сентября 2018 года. В этот раз впервые избирательные участки на выборах мэра столицы откроются за пределами Москвы. Ранее такие изменения в законодательстве утвердила Мосгордума.

АДРЕСА ВЫБИРАЛИ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

В начале июля на совместном заседании ЦИК одобрила идею Мосгоризбиркома о создании загородных участковых избирательных комиссий (УИК). Затем рабочая группа по образованию загородных УИК составила перечень будущих участков с учетом предложений самих москвичей. Ранее на официальном портале мэра Москвы mos.ru запустили специальный сервис для сбора предложений от жителей столицы по созданию избирательных участков за пределами города. Более 18 тысяч заявок по размещению загородных УИК поступило от жителей на горячую линию Мосгоризбиркома, через порталы госуслуг и сайт мэра Москвы mos.ru.

Максимальное вовлечение избирателей в процесс принятия решения стало особенностью предстоящих выборов. Новый сервис по сбору информации от москвичей позволяет самим жителям назвать место, где, по их мнению, удобно открыть УИК. Всего было выбрано 209 мест для размещения участков. Большая часть в Московской области - 183. При этом 9 из них - это избирательные участки на территории санаториев. В других областях тоже могут появиться места для голосования. В Калужской области - 16 участков, в Тульской и Владимирской области - по 5. Этот перечень уже рассмотрен МГИК.

- Сама по себе инициатива достаточно смелая, потому что такого опыта в России еще не было, все, что сейчас происходит, происходит в экспериментальном режиме, - отметил представитель рабочей группы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. - Во-первых, эти участки определены по запросу граждан. Необходимо посмотреть, сколько людей по факту в итоге прикрепят к ним. Списки избирателей будут составляться исключительно на основании заявлений, поданных через портал госуслуг, МФЦ, избирательные участки. Главное, чтобы процедура выборов была максимально прозрачна.

У НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Создание загородных УИК приблизит выборы к тем, кто по своим причинам не всегда мог в день голосования вернуться в Москву. Теперь можно будет проголосовать недалеко от дачи, не возвращаясь в столицу.

При этом выборы мэра Москвы пройдут по экстерриториальному принципу голосования с помощью «Мобильного избирателя». Эта система показала свою эффективность на выборах Президента России в марте 2018 года. «Мобильный избиратель» позволяет соблюдать свои гражданские права и при этом не отказываться от своих планов.

- Контроль за видеонаблюдением возьмет на себя Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра, - сообщил Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. - У нас нет разницы между участком, расположенным в районе Арбата или в Калужской области, это участок по выборам мэра Москвы, для нас никакой разницы не будет. Более того, мы из Москвы направим туда именно московских наблюдателей.

ПРОЦЕДУРА В ЛЮБОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ПРОЗРАЧНОЙ

Как считают эксперты, главным станет соблюдение принципов прозрачности выборов, чем за прошедшие годы и отличается Москва. Выборы на дачных участках будут такими же прозрачными, как и на всех остальных участках Москвы. В первую очередь это коснется работы наблюдателей и технического оснащения .

- Создание избирательных участков за пределами столицы для голосования москвичей на выборах мэра - это пилотный проект для того, чтобы расширить возможности избирательных прав, - говорит Элла Памфилова, председатель ЦИК. - Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль. Надо все это совместить. Над этим мы будем работать вместе с рабочей группой Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы.

Такого же мнения придерживаются и представители Общественной палаты России, общественники, остальные сотрудники ЦИК. У них нет сомнений в том, что Москва справится. Представители регионов заверили в том, что регионы окажут Москве всестороннюю поддержку и организационную помощь в подборе участков для размещения УИК.

Глава МГИК Валентин Горбунов сообщил, что все кандидаты в мэры Москвы получат полную информацию о новых избирательных участках. Тогда кандидаты смогут в том числе отправлять на участки своих наблюдателей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники столичных МФЦ расскажут дачникам о новых возможностях

С 25 июля в модульных конструкциях, где откроются будущие УИК, будут работать центры госуслуг «Мои документы». В них москвичи, проживающие на дачах летом, смогут оформить все необходимые им документы. Сотрудники МФЦ уже начали рассказывать жителям о новых возможностях.

- Мы заключили новое соглашение с Мосгоризбиркомом, для того чтобы вновь информировать москвичей о выборах мэра, - рассказала на пресс-конференции директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова. - У нас будут поквартирные обходы москвичей, и теперь мы идем в дачные поселки. Всего информированием займутся 4000 сотрудников. Они уже обошли 500 тысяч домов, опросили более 165 тысяч человек, для того чтобы собрать их мнения.

У сотрудников МФЦ будут карты, на которых наглядно показано, где находятся загородные избирательные участки в конкретном муниципалитете региона. Они будут работать в форменной одежде и со значками на груди. Жителям раздадут памятки с информацией о том, где разместятся участки, как подать заявление о прикреплении к ним, ответят и на вопросы о предоставлении других госуслуг.

При этом загородные центры «Мои документы» не будут отличаться от московских. Высокий стандарт работы МФЦ полностью сохранят. «Сейчас в столичных центрах «Мои документы» посетителей стало ощутимо меньше, - объяснила Елена Громова. - Многие уехали в отпуск или на дачи. Это позволило часть сотрудников отрядить на выборные задачи. В самой Москве представители МФЦ уже начали ходить по квартирам и рассказывать о новшествах этой кампании. Жителям столицы напомнят, что избирательные участки будут закрываться не в 20, а в 22 часа. Кроме того, появилась возможность голосовать за городом».