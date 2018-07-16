Концертный зал "Зарядье" запустил электронную продажу билетов

СЕГОДНЯ 12:33 2018-07-16T12:55:19+03:00

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На официальном сайте Московского концертного зала «Зарядье» открылась электронная продажа билетов. Зрители могут посмотреть афишу предстоящих концертов и шоу, заказать билеты. Цена в зависимости от мероприятия - от 200 - 300 рублей до 2000 - 3000 рублей и выше. Например, на выступление Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра 28 сентября билеты сейчас стоят от 800 рублей на обычных местах и примерно до 3500 рублей в партере. При покупке четырёх и более электронных билетов положены специальные скидки.

- Зал в "Зарядье" позволит нам показать множество мировых звёзд, музыкальные проекты, образовательные культурные программы, в том числе и спектакли для взрослых и детей, - сказал сегодня, 16 июля, на пресс-конференции худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

- Мы проведём акустический тест концертного зала 6 августа, чтобы проверить здесь естественный натуральный звук, тот, который не нужно создавать с помощью электронной аппаратуры.

Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье» состоится в День города - 8 сентября 2018 года. На главной сцене выступят звезды мировой оперы - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес и оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева. В программе - популярные произведения зарубежной и русской классической музыки. Вход по пригласительным билетам. Но желающие смогут увидеть и услышать все, что будет происходить в «Зарядье». Трансляцию концерта будут крутить по ТВ и в интернете.

А на следующий день, в воскресенье, 9 сентября, - выступление Ильдара Абдразакова, Красимиры Стояновой, Франческо Мели и Российского национального оркестра (дирижёр - бывший художественный руководитель театра «Ла Скала» (1986–2005) - Риккардо Мути). Билеты на этот концерт уже в открытой продаже в театральных кассах столицы. Их также можно будет купить на официальном сайте зала «Зарядье». По словам директора концертного зала Ольги Жуковой, привычной системы абонементов в зале не будет. Но зрители могут получить скидки, выбирая концерты, исполнителей и оставляя отзывы о них и просто свои впечатления о новом концертном зале на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Зарядиськлассикой, #Зарядисьджазом, #Зарядисьбарокко и #Зарядисьзнанием.

В музыкальном сезоне 2019 – 2020 в «Зарядье» пройдет порядка 300 мероприятий. Среди них - музыкальные концерты, в том числе с участием юных талантов, лектории, встречи с артистами перед выступлениями и после них, мастер-классы, интерактивные концертные программы со светозвуковыми и 3D технологиями. Во время дебютного сезона в концертном зале выступят американский джазовый певец Бобби Макферрин, известный по хиту Don’t warry, be happy, американская оперная певица, лауреат премии «Грэмми» Джойс Дидонато, французский пианист лауреат XV конкурса Чайковского в Москве Люка Дебарг и другие известные музыканты.