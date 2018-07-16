Концертный зал в парке "Зарядье": сцена-трансформер, орган из Франции и крыша с тропическим садом

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-16T16:48:13+03:00

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Парк "Зарядье" продолжает удивлять. Чудес в нем уже немало - "парящий" мост, ледяная пещера, аттракцион "Полет над Москвой". А скоро увидим еще и необычный концертный зал.

- В прошлом году мы открыли уникальный парк "Зарядье", который уже посетило более 7 миллионов москвичей и гостей столицы, - сказал мэр Сергей Собянин во время недавнего осмотра концертного зала. - Вскоре парк станет еще привлекательнее для москвичей и многочисленных туристов. Мы завершили строительство главного объекта - концертного зала мирового уровня. Сейчас идет наладка оборудования.

Парк "Зарядье" продолжает удивлятьФото: Михаил ФРОЛОВ

В концертном зале пройдет первое мероприятие - Урбанистический форум (он стартует в парке «Зарядье» завтра, 17 июля, и продлится до 22 июля включительно. – Прим. авт.). А торжественное открытие концертного зала "Зарядье" состоится 8 сентября 2018 года. Худрук Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев не скрывает своего восхищения новой площадкой для меломанов.

- Зал в "Зарядье" позволит нам показать множество мировых звёзд, музыкальные проекты, образовательные культурные программы, в том числе и спектакли для взрослых и детей, - сказал сегодня, 16 июля, на пресс-конференции Валерий Гергиев. - Мы проведём акустический тест концертного зала 6 августа, чтобы проверить здесь естественный натуральный звук, тот, который не нужно создавать с помощью электронной аппаратуры. Если до сих пор в нашей стране лучшая акустика была в Мариинском театре, то концертный зал "Зарядье" будет уже улучшенной моделью "Мариинки-3".

Корреспонденты "Комсомолки" посмотрели, что внутри нового здания.

Валерий Гергиев не скрывает своего восхищения новой площадкой для меломановФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСКУССТВО ЗА СТЕКЛОМ

Здание с двух сторон словно "вкопали" в холм. А стена перед площадью около концертного зала полностью сделана из стекла. Главный вход - со стороны Китайгородского проезда. Подъехать на авто и пройти к зданию можно как со стороны Китай-города, так и со стороны парка. Кстати, конструкция концертного зала позволяет разгружать грузовые фуры со специальной сценической техникой прямо в самом здании.

В центре столицы появилась новая площадка для меломановФото: Михаил ФРОЛОВ

1. Единственный в мире зал с "живой" кровлей. На ней растет сад с тропическими растениями, накрытый еще одной крышей – "стеклянной корой".

2. Партер можно превратить в ровный сценический пол за 40 минут. Для этого в Большом зале поставили специальную систему перемещения кресел на подъемных площадках. При необходимости, кроме рядов зрительного зала, меняется и форма сцены, а также оркестровая яма.

3. Гигантский инструмент с 85 регистрами станет одним из самых больших в России и Европе. Его поставят в здании в ближайший месяц. Сейчас в Страсбурге орган собирают вручную по старинным технологиям специально для концертного зала "Зарядье".

Партер можно превратить в ровный сценический пол за 40 минутФото: Светлана ВОЛКОВА

4. Часть фасада сделана из натурального камня, в который встроен огромный медиа-экран в виде трапеции. Отдыхающие в парке смогут с улицы смотреть и слушать на нем концерты и спектакли.

5. В Большом и Малом залах - естественная акустика. Для идеального звучания на стены и потолок Большого зала навесили более 15 тысяч акустических панелей с вставками дерева "махагони". Вес каждой из них - от 150 до 600 килограммов. Все они отличаются по форме и отражению звука, а также помечены индивидуальным заводским номером. В России такие технологии применялись впервые.

Единственный в мире зал с «живой» кровлей. На ней растет сад с тропическими растениями, накрытый еще одной крышей – «стеклянной корой»Фото: Светлана ВОЛКОВА

КСТАТИ

Испытания проводили на куклах За акустику залов отвечают специалисты компании Nagata Acoustics America Inc. под руководством ее президента Ясухисы Тоеты (Yasuhisa Toyota). Мастер настраивал звук в 50 театрально-концертных залах мира. Среди них - концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, центр искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке, концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Для «Зарядья» сначала сделали специальную камеру - уменьшенную копию Большого зала. В мини-кресла посадили игрушечных зрителей и встроили в них 22 сверхчувствительных микрофона. Чтобы проверить акустику, в камере создавали вакуум и закачивали в него жидкий азот. Затем включали звук удара пульса. Через микрофоны в куклах его оценивали акустические эксперты.

ТТХ

- площадь здания - 25,6 тыс. квадратных метров. В нем - 4 наземных и 2 подземных этажа;

- 2 зала: Большой - на 1600 мест, из них в партере 632 трансформируемых места, 106 мест для музыкантов в оркестровой яме, а также 8 мест для инвалидов; Малый - на 400 мест, в том числе и на балконе. Плюс 2 открытых амфитеатра еще на две тысячи мест. Внутри и снаружи концертного зала умещается всего 4 тысячи зрителей;

- площадь крыши-«стеклянной коры» из металлического каркаса и стеклянных треугольников составляет 8,7 тыс. квадратных метров;

- в здании использовали лучшие материалы. Напольное покрытие сцены - из кедра особой породы для качественной акустики и необходимой реверберации, то есть постепенного затухания звука. Пол в зрительном зале – из дубовой паркетной доски. В фойе - панорамные фасадные стекла, стены - из декоративных деревянных панелей, пол - из натурального гранита, потолок - с 2D панелями из искусственного камня со встроенным освещением.

ИДИ И СМОТРИ

В День города споют звезды мировой оперы Торжественное открытие Московского концертного зала "Зарядье" состоится в День города - 8 сентября 2018 года. На главной сцене выступят звезды мировой оперы - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес и оркестр Мариинского театра. В программе - популярные произведения зарубежной и русской классической музыки. Вход по пригласительным билетам. Но желающие смогут увидеть и услышать все, что будет происходить в "Зарядье".

Трансляцию концерта будут крутить по ТВ и в интернете. А на следующий день, в воскресенье, 9 сентября, - выступление Ильдара Абдразакова, Красимиры Стояновой, Франческо Мели и Российского национального оркестра (дирижер - Риккардо Мути). Билеты на этот концерт уже в открытой продаже в театральных кассах столицы. Их также можно уже сейчас купить на официальном сайте зала "Зарядье" (zaryadyehall.com). В музыкальном сезоне 2019 – 2020 в "Зарядье" пройдет порядка 300 мероприятий. Среди них - музыкальные концерты, в том числе с участием юных талантов, лектории, встречи с артистами перед выступлениями и после них, мастер-классы, интерактивные концертные программы со светозвуковыми и 3D технологиями.

В будущем году в "Зарядье" может состояться церемония закрытия XVI Международного музыкального конкурса имени Чайковского. Он проводится с 17 по 30 июня 2019 года. Кроме этого, здесь выступят лауреаты премии "Грэмми" (пианист Даниил Трифонов, джазовый певец Бобби Макферрин, акапельная группа Take 6, американский джазовый квартет Manhattan Trasfer).

Зал рассчитан на программы разных жанров - от классической музыки и джаза до сложных театральных и оперных постановок. Отсюда планируют устраивать трансляции концертов через известный интернет-телеканал Medici.tv. Здесь также можно будет проводить брифинги, конференции и симпозиумы.