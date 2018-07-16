2018-07-16T16:30:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: "Во время ЧМ из центра столицы вывозили до 30 грузовиков мусора в день"

Коммунальные службы подвели итоги работы во время мундиаля
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Петр БирюковЗаместитель мэра Москвы Петр БирюковФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня, 16 июля, об итогах работы городских служб в дни ЧМ-2018 рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в Москве и других городах России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира стала сборная Франции. На втором месте - сборная Хорватии, на третьем - сборная Бельгии.

- Этот месяц был напряжённым для служб городского хозяйства, - сказал Петр Бирюков. - Но за все время ЧМ не было ни одной коммунальной аварии, чётко работали энергетики, сотрудники Мосводоканала, дворники. Считаю, городские службы справились с работой в дни ЧМ на отлично.

По его словам, невозможно было за короткий срок подготовить город к чемпионату. Это удалось сделать за счёт налаженной системы управления городом. Пожалуй, сложнее всего пришлось во время чемпионата дворникам.

- Несмотря на огромные потоки жителей и туристов, городские службы постоянно убирали улицы, везде было достаточное количество урн, - сказал Петр Бирюков. - Мы чистили самые оживленные места гуляний болельщиков так, чтобы не собирались навалы отходов. Каждый день с трех часов ночи и до шести часов утра дворники и техника мыли специальным шампунем улицы.

Уборочную технику в дни ЧМ применяли так же, как и раньше, но дополнительно выделяли сотрудников. Каждые сутки порядок в городе наводили примерно 6 - 7 тысяч коммунальных машин и около 100 тысяч работников дорожных служб, энергетиков, дворников и других ведомств. Все они работали в три смены в усиленном режиме.

- Болельщики старались не мусорить, не бросать стаканчики от напитков, - отметил Петр Бирюков. - В том числе и на стадионах все старались уносить с собой мусор. Аккуратно опускали его в урны. Только из центра города мы вывезли в 20 - 30 раз больше мусора за дни ЧМ, речь идёт о тысячах тонн. В пределах Кремлевского кольца в обычные дни каждый день вывозили примерно два-три грузовика бытового мусора. В первые дни ЧМ вывозили по 12 грузовиков, в последние дни - уже до 25 - 30 грузовиков мусора.

Центр столицы все же немного пострадал от туристов. Ранее в эфире Радио "Комсомольская правда" Петр Бирюков сообщил, что болельщики сломали около 600 скамеек в центре города. Но досталось не только лавочкам.

- Гости столицы на Никольской улице и на Большой Дмитровке уносили с собой на память светодиодные лампочки с рисунками зверей и птиц, - сказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы. - Энергетики сразу приводили все в рабочее состояние. Так же и с лавочками, если их ломали, то мы сразу их восстанавливали. Никакого великого ущерба и затрат иностранные гости городу не нанесли. Спасибо им за это!

После ЧМ на городских улицах останутся установленные накануне мундиаля освещение и навигация. Все это используют во время городских уличных фестивалей. Но при этом демонтируют экраны, которые поставили специально для трансляции матчей чемпионата.

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