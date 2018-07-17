2018-07-17T18:09:57+03:00
Общество

Марьиванна, вас снимают! В московских детсадах подключат видеонаблюдение для родителей

Камеры установят уже осенью
Светлана ВОЛКОВА
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Компании видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктурыКомпании видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктурыФото: Мария ЛЕНЦ
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С нового учебного года в детских садах Москвы поставят видеокамеры с возможностью просмотра для родителей. Об этом на открывшемся сегодня, 16 июля, в парке "Зарядье" Московском урбанистическом форуме сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артём Ермолаев.

- Компании видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, оформляют договор с родителями о согласии на трансляцию, - объяснил Артём Ермолаев. - Мы обеспечим инфраструктуру для идентификации пользователей с помощью сайта мэра Москвы mos.ru, чтобы не любой желающий в интернете смотрел видео из детсада, а только идентифицированный родитель и только группу своего ребенка. Эта система начнёт работать с нового учебного года.

По его словам, такой эксперимент уже успешно прошёл в нескольких детских садах, и родители довольны.

А в городских школах тоже решили провести испытания технической новинки. На входах в учебные заведения в этом году появится видеонаблюдение с функцией распознавания лиц.

- Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет, - напомнил Артём Ермолаев. - Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Это более гарантированная система точного контроля, в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов.

Пока столичные власти дорабатывают эту систему. Если и учителя, и школьники, и родители одобрят замену турникетов на видеокамеры с распознаванием лиц, тогда умную технику поставят во всех московских школах.

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