Умер ди-джей Тагир Вагапов, которого после загадочного исчезновения друзья трое суток искали по всей Москве
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 32-летнего московского ди-джея Тагира Вагапова.
«Трагически погиб старый товарищ, знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку - Тагир Вагапов», написал в соцсетях сооснователь музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.
Затем эту информацию также подтвердил на своей страничке музыкальный журналист Глеб Лисичкин.
- Тагир пропал 13 июля, перестал выходить на связь, домой не вернулся, - рассказал «КП» знакомый музыканта. - А через трое суток его тело обнаружили в одном из столичных моргов. Друзья ездили на опознание. Это ужасно. Тагир был сложный, но невероятно талантливый человек. Сам он родом из Уфы. Мама осталась одна - Тагир был единственный ребёнок.
В столичной музыкальной тусовке Тагира Вагапова знали как основателя интернет-радиостанции Weird Radio. Кроме того, в качестве пишущего о музыке журналиста он сотрудничал с различными изданиями.
Причина смерти пока ещё устанавливается. Однако не исключается версия самоубийства.