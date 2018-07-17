2018-07-17T20:44:22+03:00
Происшествия

Умер ди-джей Тагир Вагапов, которого после загадочного исчезновения друзья трое суток искали по всей Москве

Тагир Вагапов пропал 13 июля, а спустя три дня его тело обнаружили в одном из столичных моргов
Семен ЕЛЕНИН
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Тагир пропал 13 июля, перестал выходить на связь, домой не вернулсяТагир пропал 13 июля, перестал выходить на связь, домой не вернулсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 32-летнего московского ди-джея Тагира Вагапова.

«Трагически погиб старый товарищ, знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку - Тагир Вагапов», написал в соцсетях сооснователь музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.

Затем эту информацию также подтвердил на своей страничке музыкальный журналист Глеб Лисичкин.

- Тагир пропал 13 июля, перестал выходить на связь, домой не вернулся, - рассказал «КП» знакомый музыканта. - А через трое суток его тело обнаружили в одном из столичных моргов. Друзья ездили на опознание. Это ужасно. Тагир был сложный, но невероятно талантливый человек. Сам он родом из Уфы. Мама осталась одна - Тагир был единственный ребёнок.

В столичной музыкальной тусовке Тагира Вагапова знали как основателя интернет-радиостанции Weird Radio. Кроме того, в качестве пишущего о музыке журналиста он сотрудничал с различными изданиями.

Причина смерти пока ещё устанавливается. Однако не исключается версия самоубийства.

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