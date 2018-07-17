Собянин рассказал, что его удивило во время чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-17T14:35:29+03:00

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Сегодня, 17 июля, в парке "Зарядье" в центре столицы открылся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2018 (MUF). Он продлится до 22 июля включительно.

Московский урбанистический форум в парке "Зарядье".Деловая программа, городской фестиваль и премии за лучшие проекты

Напомним, Московский урбанистический форум проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов.

В этом году тема форума - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Деловая программа продлится два дня, 17 и 18 июля. В концертном зале "Зарядье" выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Эксперты обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, будущее крупнейших городов и агломераций, их адаптацию к глобальным изменениям - экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.

МОСКВА ПОДВОДИТ ИТОГИ ЧМ-2018

На открытии форума выступил мэр Сергей Собянин.

- Для многих из нас то, что обсуждается на урбанфоруме, является теорией, замечательными идеями, - сказал Сергей Собянин. - И также для многих из нас это практика, повседневная работа. Для меня лично семь лет назад это стало вызовом моей жизни. Мы тогда думали, как дальше развивать один из крупных мегаполисов Европы. В 2010 году было ощущение, что Москва двигается в никуда, город становился все менее комфортным и недружелюбным. Можно было ничего не делать или менять не спеша. Город очень серьёзно отстал от других городов мира. Все они поставили задачу работать для человека. Главным капиталом в мире в городах являются не машины, а люди с их талантами и возможностью изобретать.

Открыл форум Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам мэра, столица должна была развернуться лицом к людям, и это удалось сделать. В пример Собянин привёл прошедший в Москве и других города России чемпионат мира по футболу.

- Никольскую улицу теперь знает весь мир, - напомнил мэр. - Миллиарды людей на планете посмотрели на неё. Но мало кто из этих миллиардов знает, как она выглядела несколько лет назад. Это 2013 год (Собянин показал на видеоэкране фото прежней Москвы, с унылыми зданиями, неухоженными тротуарами, брошенными вдоль дорог машинами. - Прим. авт.). Город образца тех лет просто не перенёс бы чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мне говорят, мол, Москва - богатый город, она тратит невесть что и зачем. Но наши затраты окупаются в течение 1 - 2 лет. Мы не готовили специально город к ЧМ. Только "Лужники" обновили, эти работы стоят 25 миллиардов рублей, но и такие затраты уже окупаются.

- Главным критерием развития города должен быть один принцип - Москва любит своих жителей и жители любят Москву, - завершил своё выступление Собянин.

Затем мэр рассказал, что его удивило во время ЧМ.

- Нас есть с чем сравнивать, в 80-е годы Москва принимала Олимпийские игры, я был в это время проездом в столице и город был стерильно пустым, здесь были только те, кто надо и там, где надо, - вспомнил мэр. - А во время ЧМ в Москве находились миллионы людей со всего мира. Меня многое удивило. Думал, что самое сложное - построить транспортную инфраструктуру, благоустроить город, хотя мы делали все это и раньше. Я волновался, за "Лужники" - такая сложная конструкция. Потом волновался, чтобы люди вовремя пришли на стадион, поскольку там одновременно собрались тысячи желающих попасть на матч. Потом фан-зона беспокоила, ведь собиралось больше болельщиков, чем планировалось - вместо 20 тысяч человек порой там находилось под 100 тысяч и больше. Но больше всего меня удивило, как после победы нашей сборной в матче с Испанией на улицы Москвы вышли более миллиона москвичей, праздновали победу, гуляли на улицах до утра. Это совсем другая история, другая атмосфера. Мы все надеемся, что эта атмосфера гостеприимства и доброты сохранится в Москве и после чемпионата мира.

ОПЫТ МИРОВЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ БУДУЩЕГО МОСКВЫ

По традиции урбанфорум объединил сразу несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль MUF Fest, лаборатории городских инициатив.

В дни деловой программы, 17 и 18 июля, на форуме с лекциями, мастер-классами и в дискуссиях на "круглых столах" обсудят лучшие урбанистические решения. По итогам обсуждений столичные власти планируют использовать мировой опыт урбанистики в проектах Москвы.

В списке основных тем форума – цифровая экономика, реновация города, благоустройство, редевелопмент промышленных зон, итоги чемпионата мира по футболу 2018, общественный и личный транспорт, город для детей. На каждом из стендов посетители могут пользоваться интерактивными панелями. К примеру, Комплекс городского хозяйства столицы приглашает своим гостям побывать на благоустроенных улицах - среди деревьев, фонарей, детских площадок и даже на катке. А на стенде аппарата мэра Москвы в виртуальных очках можно прогуляться по городу.

Накануне урбанфорума на сайте мэра Москвы mos.ru все желающие могли проголосовать за номинантов премии MUF 2018 Community Awards. Эта награда ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области городских проектов и инициатив. Среди претендентов - проекты и компании, повлиявшие на развитие города, такие как Третьяковская галерея, Музей авангарда, Музей современного искусства "Гараж", Центральный рынок, ВДНХ, КБ "Стрелка", Московский зоопарк, Просветительский проект Григория Ревзина "Как устроен город".

Специалисты показывают и обсуждают лучшие урбанистические решения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА УРБАНФОРУМ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" под девизом "Связывая поколения" пройдет городской фестиваль MUF Fest 2018 со свободным входом на более чем 100 мероприятий.

На некоторые события образовательной программы фестиваля нужно предварительно зарегистрироваться на сайте форума. Во время фестиваля желающие побывают на кинопоказах, спектаклях, мастер-классах для детей, дискуссиях и лекциях звезд мировой урбанистики. На MUF Fest пройдут экскурсии образовательного проекта “Москва глазами инженера”, занятия йогой на парящем мосту с Ольгой Маркес, флешмоб танцующая очередь, генотипирование и парад профессий.

В перерыве можно попробовать домашний лимонад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа фестиваля делится на три части:

- Образовательная - в ней более 100 лекций, мастер-классов и дискуссий об архитектуре, транспорте, экономике, здоровье, развлечениях для взрослых и детей;

- Спортивно-оздоровительная - йога, а также восточные единоборства с тренерами FITMOST;

- Развлекательная часть - в ней выступит арт-команда из Берлина – raubdruckerin, которая прославилась на всю Европу производством экологичных принтов; боснийский аккордеонист Марио Баткович и московское трио Fogh Depot; инди-поп-певица Jekka и петербургский битмейкер Long Arm, а также зажигательное шоу итальянского проекта Clap! Clap!

Парк "Зарядье" стал отличной площадкой для форума.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться: ст. м. "Площадь Революции", "Китай-город", ул. Варварка, вл. 6, стр. 1.

Время работы: экспозиция MUF открыта для посетителей 17 и 18 июля с 18.00 до 22.00, 19 - 22 июля с 10.00 до 19.00. Площадки городского фестиваля MUF Fest - 17 - 22 июля с 12.00 до 20.00.

Подробная программа деловой части форума и фестиваля MUF Fest – на официальном сайте Московского урбанистического форума.

Вход свободный.

КСТАТИ

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