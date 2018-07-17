Из высотки МГУ выпал 27-летний аспирант

СЕГОДНЯ 13:08 2018-07-17T13:13:42+03:00

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Следственный комитет проводит проверку - в главном корпусе МГУ произошло ЧП! Сегодня утром на асфальте под окнами нашли тело мужчины. Его довольно быстро опознали: 27-летний аспирант Евгений Межуев.

- По предварительной информации, мужчина выпал из окна комнаты общежития на 14 этаже, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Межуев выпал из окна около 9.30 утра. Примерно за 40 минут до этого он последний раз заходил на свою страничку в соцсетях.

На текущий момент приоритетной версией случившегося считают несчастный случай. Никто из друзей и знакомых молодого мужчины не может припомнить, чтобы в последнее время он говорил о каких-либо проблемах. Причин покончить с собой, как считают близкие, у погибшего не было.

Евгений Межуев родом из Ижевска. Выпускник Факультета наук о материалах МГУ. В 2014 закончил вуз и сразу же поступил в аспирантуру. На сайте МГУ указано, что Межуев опубликовал 12 статей в научных журналах.

- Учился Женя хорошо, с большим интересом, с азартом даже, - рассказал «КП» один из друзей Межуева. - Преподаватели считали, что из него получится хороший специалист. Он хотел стать ученым-материаловедом.

В полиции факт обнаружения тела подтвердили. В Следственном комитете случившееся пока официально не комментируют.