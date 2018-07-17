Названы самые популярные музеи у фанатов ЧМ-2018 в Москве

СЕГОДНЯ 13:30 2018-07-17T13:28:25+03:00

Больше всего посетителей с паспортом болельщика было зафиксировано в музее космонавтики

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В мэрии Москвы, по результатам проведенного мониторинга, составили рейтинг столичных музеев, которые пользовались наибольшей популярностью у гостей российской столицы во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018.

Самым посещаемым оказался музей космонавтики, который расположен в районе ВДНХ. Его посетило порядка 16 тысяч зарубежных гостей.

По словам гендиректора "Мосгортура" Василия Овчинникова, в топ-5 самых популярных музеев Москвы также вошли Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" (почти 700 посещений)".

Как сообщает сетевое издание m24, всего же за время проведения мундиаля 45 музеев Москвы посетили порядка 23 тыс. человек, имеющих паспорт болельщика. Напомним, документ давал право на получение скидки при посещении музеев в размере 50%.

Стоит отметить, что многие иностранные туристы выбирали пешие экскурсии. Так, при помощи виртуального чат-бота, с начала футбольного турнира до 16 июля услугами виртуального экскурсовода воспользовались 16 тысяч человек. Чаще всего фанаты гуляли по маршрутам от «Кропоткинской» до «Китай-города», от «Смоленской» до «Арбатской», и от «Арбатской» до «Третьяковской», сообщает сайт телеканала "360".

Чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. За кубок мира сражались 32 сборные в 64 матчах. Российской футбольной дружине удалось дойти до четвертьфинала турнира. Ну а победителем мундиаля стали французы, которые в заключительном матче турнира одолели хорватов со счетом 4:2.

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