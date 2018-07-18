«Сумасшедший лифт»: Кто и как сегодня проверяет подъемники в московских многоэтажках

СЕГОДНЯ 01:34 2018-07-18T01:58:04+03:00

Кто и как сегодня проверяет подъемники в московских многоэтажках? Фото: Иван ВИСЛОВ

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На днях на севере Москвы очередное ЧП с лифтом чудом не завершилось трагически. Случилось все в ЖК «Корона Севера» на улице Дыбенко в Ховрине. Это 40-этажная жилая башня. Жилец вызвал подъемник на первом этаже, чтобы доехать до 26-го.

В какой-то момент он почувствовал, что кабина внезапно ускорилась. Остановку она проскочила - набравший скорость лифт ударился в потолок шахты на верхнем этаже. Мужчину подбросило. Потом, не раскрывая дверей, подъемник рванул вниз. Через двадцать этажей вновь резко остановился. Перепуганный 45-летний пассажир не стал искушать судьбу, рискнул - разжал двери и выскочил на лестничную площадку. Что это было, сейчас разбираются технические специалисты. Вопросов-то много. Почему произошел сбой электроники? Почему не сработали системы защиты? По идее лифт (производства фирмы Otis) должен был остановиться как вкопанный уже после первого же жесткого удара о крышу.

В Следственном комитете начали доследственную проверку.

- Скорее всего, произошел сбой техники, - прокомментировал «КП» профессор кафедры строительных и подъемно-транспортных машин Московского строительного университета Михаил Степанов. - На нужном этаже не сработала система остановки. Современные лифты управляются электроникой. Везде стоят датчики. Вероятно, один из них вышел из строя. А уже при движении вниз система торможения сработала как надо.

- Но какова причина? Лифт бракованный?

- Otis - одна из самых распространенных моделей. Когда происходят проблемы с лифтами, в абсолютном большинстве случаев это брак в работе электромехаников. Техническое обследование систем - это их дело. Даже самый дорогой и надежный лифт может выйти из строя, если его обслуживают неграмотные специалисты.

Впрочем, официально причины этого ЧП позже должны озвучить в Ростехнадзоре.

ВЕРНУЛИ ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

ЧП с лифтами происходят практически каждый год. Но после трагедии в элитном ЖК «Алые паруса», где погибла женщина (см. «Из досье «КП»), прокуратура начала тотальную проверку всего лифтового хозяйства Москвы. «Значительное число лифтов использовалось с истекшим сроком годности, не прошло периодическую проверку технического состояния. Управляющими компаниями нарушались требования закона при приеме заявок граждан о поломках лифтового оборудования» - цитата из заявления Прокуратуры Москвы.

Нашлись дома, где за лифтами следили фиктивно. По бумагам их вроде ремонтировали - счета исправно выставляли и деньги получали. А по факту никто ничего не делал.

Причина такой халатности нашлась быстро. В 2013 году по решению правительства лифты вывели из-под контроля государства, чтобы не мучить предпринимателей (управляющих и обслуживающих компаний) лишними проверками. Владельцы лифтов и те, кто следит за их техническим состоянием, в любой ситуации рисковали максимум только штрафами.

На федеральном уровне решили вернуть ситуацию назад. И летом 2017-го наконец-то было подписано постановление правительства «Об организации безопасного использования и содержания лифтов». Там теперь четко прописано, кто за что отвечает (см. инфографику).

ПОКУПНЫЕ ДИПЛОМЫ И ФИРМЫ-ПШИК

- Расследование ЧП в «Алых парусах» показало все проблемы системы, - говорит вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. - Выяснилось, что обслуживавший лифт электромеханик вообще слабо себе представлял свои обязанности. Во время процесса стало известно, что даже документы о повышении квалификации ему просто принесли на рабочее место. Он ничего не сдавал. По сути, учебное заведение продало ему документы. Сейчас такая ситуация невозможна.

По словам эксперта, теперь все специалисты на учете. Людей с улицы взять на работу в обслуживающую компанию почти нереально. Человек должен быть с опытом. Система сдачи экзаменов фиксируется на видео.

- Более того, все обслуживающие компании теперь обязаны подать уведомление в Ростехнадзор, доказать, что они обладают необходимой технической базой для оказания таких услуг и имеют квалифицированный персонал. Теперь к тендерам допускаются только компании из специального реестра, прошедшие все проверки.

В конце 2016 года прокуратура вскрыла еще одну схему. Тогда в одной из московских больниц дверьми лифта зажало пенсионерку, кабина поехала, женщине переломало обе ноги. Выяснилось, что тендер на обслуживание выиграла небольшая фирма, которая во время торгов почти вдвое уронила цены конкурентов. По закону тендер отдается компании, которая предоставила государству наиболее выгодные условия. В итоге деньги эта контора получила, а лифты обслуживала из рук вон плохо. Теперь за этой сферой приглядывают внимательнее, но сколько еще таких аферистов предстоит отсечь?

- Мы не раз пытались обращаться в правительство, чтобы отменить проведение аукционов на работы и услуги, которые связаны с безопасностью людей, - говорит Захаров. - Ответа пока нет. Но по крайней мере сейчас обслуживать лифты могут только компании из реестра Ростехнадзора.

Кто за них отвечает?

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что еще надо менять

Ростехнадзор вышел в Госдуму с предложением ужесточить наказание за нарушения в эксплуатации и обслуживании лифтов.

- Эти поправки в КОАП уже были приняты в Госдуме в первом чтении, - рассказывает Алексей Захаров. - Там прописаны штрафы для нарушителей - до 350 тысяч рублей. Вот это уже мера, которая может мотивировать фирмы выполнять свою работу четко, как прописано. В ближайшее время в этот проект внесут небольшие изменения и будем надеяться, что уже на осенней сессии Госдума его примет.

Правда, все эти новые правила еще ведь исполнять надо научиться! Сразу, по мановению волшебной палочки, система не изменится. Так что дело за малым - заставить управляющие и обслуживающие компании следить за лифтами от и до.

Только цифры

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

5 самых громких ЧП в столице

1. В апреле 2013 года в многоэтажке на Рублевском шоссе погибла 14-летняя девочка. Двое школьников застряли в лифте между 12-м и 13-м этажами. Дети не стали дожидаться аварийной бригады. Они сумели разжать створки двери и попытались вылезти из кабины этажом ниже. Девочка упала с 36-метровой высоты в шахту лифта.

2. Декабрь 2015 года. Трагедия на улице Островитянова. Семейная пара отправилась на прогулку с грудным ребенком. Когда начали вкатывать коляску в кабину, трос оборвался, коляску зажало дверями... 10-месячная девочка погибла. Виновными суд признал двух электромехаников, которые отвечали за техническое состояние лифта. Один получил 3,5 года колонии, другой - два.

3. Кабина рухнула с 7-го этажа в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в январе 2016 года. Погибла 36-летняя Ирина Володина - мама двоих детей, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Спустя два года работавший с лифтом электромеханик Алексей Белоусов получил 3,5 года колонии.

4. В конце того же 2016 года пострадала застрявшая в лифте пенсионерка. Это произошло в поликлинике в центре Москвы. 71-летняя женщина вошла в кабину, дверями ей зажало ноги, но лифт все равно начал движение. Итог - переломы обеих ног.

5. В декабре 2017-го подъемник с двумя мужчинами упал в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Трос порвался, когда кабина была между вторым и третьим этажами. Один из пассажиров получил травму позвоночника.