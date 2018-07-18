Как сэкономить на такси в Москве

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-18T18:45:30+03:00

Стоимость поездки меняется от количества свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и от спроса Фото: Евгения ГУСЕВА

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За пять дней я вызывала «Яндекс.Такси» восемь раз, причем пункт А и пункт Б не менялись, а цена — да. Почему? Дорога же одна и та же. Оказывается, если нюансы. Рассказываю, как все было.

День первый. Накануне вечером в приложении «Яндекс.Такси» я вбила два адреса, чтобы прикинуть, сколько обойдется поездка — 193 рубля. Недорого. Обрадовалась. Утром вынесла свои вещи к подъезду, в приложении — 233 рубля. Это же на 40 рублей дороже. Вроде мелочь, но все же почему? Таксист промолчал.

День второй. Вызываю машину — 224 рублей. О, дешевле. Позже мне нужна была вторая поездка. Если не через приложение, а по телефону вызвать? 310 рублей. Совсем обалдели? Куда деваться. Может час-пик? Хотя в полдень-то? Ждать нет времени. Водитель приехал не под подъезд, искать его пришлось в соседнем дворе. Как специально. А я-то с чемоданами. Кое-как уговорила его подъехать к подъезду. Так еще и услышала: «У вас багаж? Тогда платите 100 рублей». Наглость какая: дорого, приехал не туда, и еще деньги вымогает. Возмущаюсь. Звоню оператору, девушка извинилась, сказала, что оштрафуют водителя и прислала другую машину по той же стоимости.

День третий. Такси приехало за 240 рублей. Водитель не то, что за багаж не просил, так еще и помог погрузить вещи в пункте А, а потом выгрузить в пункте Б. Все-таки человеческий фактор. Приятно.

День четвертый. Такси через мобильное приложение — 256 рублей. А мне все не давала покоя сумма в 193 рубля, которую я увидела первый раз, почему я переплачиваю? Пробую вызвать по телефону — 249 рублей. Спрашиваю у диспетчера, почему на 7 рублей дешевле, чем через приложение? Говорит, что цены меняются каждую минуту.

День пятый. Вызываю две машины. Понимаю, что через мобильное приложение можно вызвать только одну машину (поездка должна завершиться). Никогда не задумывалась. Выходит, если компания друзей большая, то мобильное приложение должно быть в нескольких телефонах. И о ценах: через мобильное приложение — 255 рублей, по телефону — 241 рубль.

Почему менялись цены?

Как объясняют в «Яндекс.Такси», стоимость поездки меняется от количества свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и от спроса. То есть, если возле Красной площади (условно) есть 5 машин, то поездка клиенту будет дешевле, если же нет машин рядом, то до Красной площади водителю еще нужно доехать (а он может в Чертаново), и за это платить пассажиру.

- А пробки, дождь влияют? - расспрашиваю таксиста.

- Да.

- Мы как-то с подружкой хотели заказать машину от Тверского бульвара до станции метро «Охотный ряд». Что там идти? Но шел такой ливень, воды было по щиколотки. Стоим под крышей информационного агентства, вызываем такси — предлагают платить 553 рубля. Отказались, - рассказываю случай.

- Да, во время дождя мало желающих таксистов забирать людей, потому что люди вызывают, пока мы доезжаем — дождь заканчивается, они отменяют заказ. А так — да, от Тверского бульвара до Охотки где-то рублей 300 в солнечный день. Исключение — праздники и массовые сборища, - говорит таксист Александр.

- А почему у вас желтая машина с шашечками, а у других — белые и без надписей «Яндекс»?

- Мы работаем легально и только на «Яндекс.Такси», хотим, чтобы нам доверяли, поэтому сделали все опознавательные знаки. А кто-то еще подбирает людей по пути, выезжает на вызовы других заказчиков, поэтому им не нужны логотипы «Яндекса».

Лайфхаки от таксистов:

- если дорого, то попробуйте вызвать такси через 5 минут — в вашем районе могут появиться машины, что снизит стоимость вашей поездки. Хотя есть риск, что цена увеличится;

- если заказываете такси на вокзал или к метро, дешевле вызвать к соседнему дому - стоимость может снизиться на 100 рублей;

- дешевле осуществлять поездки вечером и рано утром (до 4 утра);

- готовьте наличку под расчет или платите банковской картой. У водителей часто нет сдачи (намеренно), искать размен долго, вас вынудят оставить большие чаевые.