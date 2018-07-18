Путин похвалил Собянина за работу на посту мэра Москвы

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-18T15:42:50+03:00

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-Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами. В интересах города, в интересах жителей города,- отметил президент,- Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, и задаёт стандарты развития современных мегаполисов.

По словам Владимира Путина, в столице формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, становится удобнее и доступнее инфраструктура общественного транспорта, и все это влияет на мировозрение, самочувствие и настроение людей.

Президент, призвал руководителей регионов перенимать у Москвы ее опыт: «В каждом субъекте Федерации должны быть площадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты, где должны концентрироваться творческий потенциал и энергия регионов».