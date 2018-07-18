2018-07-18T21:05:12+03:00
Общество

Москва вошла в пятерку самых комфортных городов земли

Очередное исследование провели специалисты консалтинговой компании PwC
Игорь ПАВЛОВ
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Согласно исследованию москвичи (практически все) ожидают положительных изменений в качестве жизни в ближайшие пять лет.Согласно исследованию москвичи (практически все) ожидают положительных изменений в качестве жизни в ближайшие пять лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В исследовании участвовали десять городов - Лондон, Москва, Сидней, Стокгольм, Дубай, Нью-Йорк, Сингапур, Торонто, Шанхай и Гонконг. Специалисты сравнивали уровень жизни в них. Российская столица вошла в пятерку городов, соответствующих убранистическому образу будущего.

Это означает, что москвичи в основном довольны тем, как у них устроена жизнь. 60 процентов опрошенных заявили, что предпочли бы и впредь жить в российской столице. Согласно исследованию у Лондона этот показатель - 62 процента. В остальных мегаполисах эта цифра меньше - 50%.

- Дело в том, что люди по большому счету и не представляют, куда они могут поехать, - рассказал «КП» урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. - Это чисто психологический момент. Переезжать в провинцию захочет далеко не каждый, тем более вовсе уехать из страны. А тут Москва. Город возможностей. Причем не только для работы, но и для отдыха и развлечений.

Согласно исследованию москвичи (практически все) ожидают положительных изменений в качестве жизни в ближайшие пять лет.

Как заявил на Московском урбанистическом форуме (проходит в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля) мэр столицы Сергей Собянин, город - это динамический механизм, который каждую минуту развивается.

- И очень важно, чтобы изменения происходили одновременно во всех сферах жизни, - добавил мэр, - чтобы их динамика не снижалась. Наша задача - сделать Москву самым лучшим городом земли.

*PricewaterhouseCoopers (PwC) - международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в четверку ведущих аудиторских компаний мира.

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