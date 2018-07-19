«Умные» дома для участников реновации в Москве: планшеты около лифтов, интернет 5G и роботы-водосчетчики

СЕГОДНЯ 13:37 2018-07-19T14:28:32+03:00

Макет жилья 21 века показали на проходящем сейчас в парке «Зарядье» Московском урбанистическом форуме. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первые такие новостройки появятся в 2020 году

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Многоэтажки для участников реновации начинают проектировать по новым правилам «Смарт-стандарт 1.0». Через год – два появится расширенный вариант «Смарт-стандарт 2.0» (смарт – в переводе с английского умный). Здания напичкают электроникой и техническими фишками. Первые «умные» дома появятся до конца 2020 года.

Макет жилья 21 века показали на проходящем сейчас в парке «Зарядье» Московском урбанистическом форуме. Экскурсию в будущее корреспонденту «Комсомолки» провел глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

ЧЕМ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЖИЛЬЦЫ

Во дворе и в доме

- Шлагбаумы с дистанционным открытием для жильцов и экстренных служб.

- Видеокамеры во дворах, подъездах и на фасадах домов. Картинка с камер около детской площадки может транслироваться прямиком в квартиру. Родители могут удаленно из дома следить, как их ребенок играет во дворе. Диспетчер ДЕЗа с помощью камер будет контролировать вывоз мусора и уборку двора.

Видеодомофоны с удаленным управлением через мобильное приложение.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- На дверях подъездов – видеодомофоны с удаленным управлением через мобильное приложение. Кроме стандартных кнопок вызова квартиры, здесь можно набрать экстренные службы по номеру «112» (полиция, пожарные, скорая помощь), дежурного объединенной диспетчерской службы (ОДС) на случай коммунальной аварии, консьержа. Под домофоном - кнопка для инвалидов, если им потребуется помощь для входа в подъезд. Сами двери в подъезды будут прозрачные, из антивандального стекла, с доводчиками для сохранения тепла в холле и на лестнице.

- Около лифтов на первом этаже вместо привычной доски объявлений – планшеты с информацией об отключениях горячей воды, новостями района и города, культурной афишей, а также с выходом на сайт мэра Москвы mos.ru. На экране постоянно «висит» календарь, часы, прогноз погоды. Сюда можно подключить голосование на сайте «Активный гражданин», госуслуги МФЦ «Мои документы».

Вместо привычной доски объявлений – планшеты.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Свободное от проводов небо. Для этого все коммуникации спрячут в подземную кабельную канализацию.

- «Умные» светодиодные фонари. Включаются и отключаются автоматически в зависимости от того, стемнело или нет.

- В подвале – пункт регулирования подачи тепла в квартиры осенью и зимой по фактической погоде. То есть, если на улице похолодало, автоматика сама сделает батареи горячее. И наоборот – если припекает солнце, отопление приглушат.

- На фасадах некоторых домов – мини-вышки операторов сотовой связи и точки Wi-Fi. В перспективе – развитие стандарта связи 5G с более скоростной передачей данных, надежным соединением, меньшим расходом энергии батареи в мобильнике.

Мини-вышки операторов сотовой связи и точки Wi-Fi.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В квартире

- Внутри каждой квартиры – своя «точка» с домовыми сетями для цифрового телевидения, телефонии и высокоскоростного интернета. Сейчас эти сети тянут только до распределительного щитка на лестничной площадке, то есть до входа в квартиру.

«Точка» с домовыми сетями для цифрового телевидения, телефонии и высокоскоростного интернета.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Счетчики воды, тепла и электричества с автоматической передачей данных в единый центр, в котором рассчитывают квартплату. Жильцам больше не придется записывать показания прибора учета. «Умная» техника все сделает сама и отправит квиток для оплаты жильцу на мобильник через смс или на специальную консоль в квартире. Это уже не просто счетчик, а робот!

Счетчики воды, тепла и электричества.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В прихожей около входной двери - сенсорная консоль с выходом в интернет для управления своей квартирой. В одном месте можно решить обычные житейские дела – поставить или снять охрану, проследить за работой датчиков дыма в комнатах, счетчиков воды, света и тепла, вызвать экстренные службы, такси или даже лифт, открыть удаленно шлагбаум во дворе или дверь в подъезд, найти подъезжающий к дому общественный транспорт, получить оповещение МЧС об ухудшении погоды или аварии в городе, послушать радио, включить или выключить свет в квартире.

Сенсорная консоль с выходом в интернет для управления своей квартирой.Фото: Светлана ВОЛКОВА

С помощью консоли можно оплатить счета за «коммуналку», штрафы или другие платежи. При необходимости вся информация с консоли пересылается жильцу квартиры на смартфон.

СКАЗАНО

- До 2020 года включительно в городском бюджете на реновацию выделено около 400 миллиардов рублей. Во всех округах Москвы уже подобраны «стартовые» площадки на 3,6 миллиона квадратных метров. Сегодня в 11 домах в новые квартиры с улучшенной отделкой переселяются порядка 2 700 жителей. Это хороший результат за достаточно короткий для таких решений срок.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали «смарт-стандарт» для домов, которые будут строиться по программе реновации. Потом можно будет проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для людей, которые проживают в этих домах.

Сергей Левкин, глава департамента градостроительной политики Москвы - на Московском урбанистическом форуме в парке «Зарядье» 18 июля с. г.

ЦИФРЫ

В новый список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

В 2018 году в столице планируют заселить жителей сносимых пятиэтажек в 33 построенных ранее дома в шести округах. Это всего 6 871 квартира. Из них большинство сданы и практически отремонтированы по стандартам реновации. Под заселение уже отдали 11 домов в четырех округах – Восточный, Северо-Восточный, Западный и Юго-Западный.

До конца этого года начнется строительство более чем 110 «стартовых» жилых домов для жителей пятиэтажек.

КСТАТИ

На урбанфоруме в парке «Зарядье» пройдут бесплатные консультации для переселенцев

В субботу, 21 июля, с 10.00 до 18.00 на Московском урбанфоруме-2018 представители Общественного штаба по контролю за программой реновации и юристы будут бесплатно консультировать жителей по всем вопросам реновации в парке «Зарядье», около входа в Медиацентр.

Записаться можно по тел.: +7 (495) 646-87-09 или прийти просто так. Вход свободный. Горожане могут узнать подробнее о реновации, получить ответы на волнующие вопросы.

Как добраться: ст. м. "Площадь Революции", "Китай-город", ул. Варварка, вл. 6, стр. 1.

Время работы: экспозиция MUF открыта для посетителей 19 - 22 июля с 10.00 до 19.00. Площадки городского фестиваля MUF Fest - 17 - 22 июля с 12.00 до 20.00.

Подробная программа деловой части форума и фестиваля MUF Fest – на официальном сайте Московского урбанистического форума. Вход свободный.