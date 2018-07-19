Хохловская площадь получила премию MUF Community Awards

СЕГОДНЯ 17:11 2018-07-19T17:34:42+03:00

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Москва становится краше, а те, кто делают ее такой, не остаются без наград. В концертном зале «Зарядье» 18 июля объявили победители MUF Community Awards (ежегодной премии городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы). Лучшей в номинации «Городской дизайн» стала Хохловская площадь.

Авторы проекты КБ Стрелка и ландшафтный архитектор Ирен Джао-Ракитин хотели создать новое для Москвы пространство. На месте котлована, где планировали построить торговый центр, нашли фрагменты Белокаменного основания стены Белого города XVI века. Стройку торгового центра заморозили, а мэр Москвы Сергей Собянин поручил сохранить археологический памятник в сердце столицы.

Хохловская площадь превратилась в необычное место — здесь создали первый археологический парк. Фрагмент стены Белого города оставили в том виде, каком обнаружили, чтобы москвичи и туристы могли прикоснуться к камням, которые закладывались еще в 1580-х годах.

Как теперь выглядит Хохловская площадь? Ее разделили на два яруса: верхний - на одном уровне с Покровским бульваром и нижний - на уровне стены Белого города. Здесь есть деревянные скамейки для отдыха, прогулочная зона с летними кафе, велопарковка. Высадили сосны, клены и липы.

- Надеюсь, что все рано или поздно придут на Хохловскую площадь, и она понравится, - сказал Денис Леонтьев, генеральный директор КБ Стрелка.

Превращение археологической находки в центральный элемент общественного пространства стал отличным примером бережного и вдумчивого подхода к сохранению культурного наследия Москвы.